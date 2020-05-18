شكرا لقرائتكم خبر عن 6 آلاف طفل يوميا فى دائرة الموت بسبب كورونا.. تفاصيل وأرقام صادمة.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أطلقت منظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسف" تحذيرا من أن فيروس كورونا يمكن أن يتسبب فى وفاة 6 آلاف طفل يوميا لأسباب نستطيع الوقاية منها خلال الأشهر الستة المقبلة، حيث يستمر الوباء فى إضعاف النظم الصحية وتعطيل الخدمات الروتينية.

قالت منظمة الأمم المتحدة للطفولة إن هناك 116 مليون ولادة متوقعة يومياً، ومع انتشار الوباء فى 118 دولة وضعف الرعاية الطبية اللازمة رسمت المنظمة توقعات للأشهر الست المقبلة وتوقعت وفاة 1.2 مليون طفل دون الخامسة، بالإضافة إلى وفاة 2.5 مليون طفل قبل ذلك.

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