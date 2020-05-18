لماذا تم وقف تطبيق ضريبة الأطيان عامين فقط؟.. وزير المالية يُجيب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:
قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن هدف مد العمل بوقف قانون الضريبة على الأطيان، لمدة عامين جديدين فقط، هو التخفيف على المزارعين في ظل مواجهة آثار فيروس كورونا خلال الفترة المقبلة.
وأشار معيط، خلال كلمته، اليوم الإثنين، بالجلسة العامة للبرلمان، برئاسة الدكتور علي عبد العال؛ لمناقشة مشروع قانون مد قانون وقف الضريبة على الأطيان، إلى أن القانون السابق بوقف مد العمل بالضريبة على الأطيان كان لمدة ثلاث سنوات؛ بسبب مواجهة آثار برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي نفذته البلاد خلال السنوات الماضية.
وكان النائب فتحي قنديل، طالب بوقف تطبيق تلك الضريبة باستمرار، وليس عامين فقط، متسائلًا عن سبب المد لعامين فقط، في حين كان القانون السابق يوقف تطبيق الضريبة لثلاثة أعوام.
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