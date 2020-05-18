أمن المنافذ يضبط 3 قضايا تهرب في يوم واحد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:

شنت الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية، بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية، حملات لضبط جرائم التهريب ومخالفات الإجراءات الجمركية بشتى صورها.

وأسفرت جهود الحملات، خلال 24 ساعة، في مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية، عن ضبط 3 قضايا تهريب أبرزها (قطع غيار سيارات، بضائع أجنبية الصنع) بلغ إجمالي القيمة والتعويض المالي فيها100 ألف جنيه.

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وفي مجال الأمن العام تم ضبط 5 قضايا (مزاولة مهنة بدون تصريح، دخول دائرة جمركية بدون تصريح).

كما نجحت الحملات في تنفيذ 76حكمًا قضائيًا متنوعًا، وضبط 208 مخالفة مرورية متنوعة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجارٍ مواصلة الحملات الأمنية المكبرة على جميع منافذ الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية عليها.