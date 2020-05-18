ضبط اثنين من العناصر الإجرامية بقليوب بحوزتهما حشيش واستروكس وأسلحة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي وعلاء عمران: تمكن قطاع الأمن العام بمشاركة إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن القليوبية عقب تقنين الإجراءات من استهداف وضبط (مسجل جنائي، عاطل "له معلومات جنائية")؛ حال تواجدهما بدائرة مركز شرطة قليوب وبحوزتهما (300جرام لمخدر الحشيش- 20 جرام لمخدر الإستروكس- 20 قرص مخدر- بندقية آلية - فرد خرطوش – 24 طلقة مختلفة الأعيرة). وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما المواد المخدرة بقصد الإتجار، والأسلحة لحماية نشاطهما الإجرامي، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجاري العرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات .

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