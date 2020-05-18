إحباط ترويج 27 ألف قرص طبي محظور في الأسواق بالإسكندرية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:
ضبطت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة، المدير المسئول عن مخزن بدون ترخيص بدائرة قسم شرطة سيدي جابر (بمحافظة الإسكندرية) لحيازته (27 ألف و798 قرص وعبوة وأمبول من الأدوية الخاصة بعلاج العديد من الأمراض) مُهربة جمركياً وغير مسجلة بوزارة الصحة ومحظور تداولها بالأسواق، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق .
كما ضبطت أمين عهدة فرع جملة تابع لإحدى الشركات بمحافظة القاهرة، لحيازته (1,140 طن من السلع الغذائية "السكر الحر") بها تغير في خواصها الطبيعية تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق مدخلاً الغش والتدليس على جمهور المستهلكين.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
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