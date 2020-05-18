قبل تقديمها وجبات.. الأمن يضبط 6 طن مواد غذائية فاسدة في القاهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث: ضبطت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، المدير المسئول عن شركة لتجهيز الوجبات، بدائرة قسم شرطة القطامية (بمحافظة القاهرة) لحيازته (6,164 طن سلع غذائية "مقطعات لحوم – كفته – كبده مُجمدة – أرز أبيض – مكرونة – دقيق فاخر") بدون بيانات ومجهولة المصدر وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، لانتهاء تاريخ صلاحيتها المدون عليها تمهيداً لطهيها وتقديمها كوجبات جاهزة مدخلاً الغش والتدليس على جمهور المستهلكين. تم اتخاذ الإجراءات اللازمة.

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