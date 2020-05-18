محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي وعلاء عمران:
قامت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية بتوجيه حملة أمنية مكبرة المكثفة، لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.
أسفرت جهود الحملات، خلال 24 ساعة، في مجال ضبط قضايا الأسلحة النارية والبيضاء، عن ضبط 163 قطعة سلاح ناري، بحوزة 142 متهم.
وفي مجال ضبط قضايا المخدرات، تمكنت الحملات من ضبط 201 قضية مخدرات بحوزة 218 متهم.
وفي مجال تنفيذ الأحكام، نجحت الحملات في تنفيذ 50 ألف و711 حكم قضائي متنوع.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجارِ استمرار الحملات الأمنية.
كانت هذه تفاصيل خبر خلال 24 ساعة.. ضبط 163 سلاح ناري وتنفيذ 50 ألف حكم قضائي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.