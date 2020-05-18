خلال 24 ساعة.. ضبط 163 سلاح ناري وتنفيذ 50 ألف حكم قضائي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي وعلاء عمران:

قامت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية بتوجيه حملة أمنية مكبرة المكثفة، لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.

أسفرت جهود الحملات، خلال 24 ساعة، في مجال ضبط قضايا الأسلحة النارية والبيضاء، عن ضبط 163 قطعة سلاح ناري، بحوزة 142 متهم.

Advertisements

وفي مجال ضبط قضايا المخدرات، تمكنت الحملات من ضبط 201 قضية مخدرات بحوزة 218 متهم.

وفي مجال تنفيذ الأحكام، نجحت الحملات في تنفيذ 50 ألف و711 حكم قضائي متنوع.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجارِ استمرار الحملات الأمنية.