مصر | "بنبيعها بعقود مزورة".. اعترافات عصابة سرقة السيارات بالهرم

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 18 مايو 2020 03:20 مساءً - انت الان تقراء خبر "بنبيعها بعقود مزورة".. اعترافات عصابة سرقة السيارات بالهرم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

"باخد العربية من صاحبها على إني هأجرها له، بعقد إيجار، مقابل مبلغ مالي يتحصل عليه كل شهر، وبعدها بسلمها للمحاسب شريكي، حيث يقوم ببيعها بعقد بيع ابتدائي مزور".. هكذا اعترف صاحب معرض سيارات، بتكوين تشكيل عصابي تخصص نشاطه في الاستيلاء على السيارات من مالكيها، بقصد تأجيرها وذلك مقابل مبلغ مالي.

وأضاف المتهم الثاني خلال التحقيقات التي أجريت معه، أنه بعد استلامه السيارة يقوم ببيعها بعقد بيع ابتدائي مزور، لأشخاص آخرين، مشيرًا إلى أنهما ارتكبا 8 وقائع بنفس الأسلوب، بمنطقتي الهرم والطالبية.

كان أسقط ضباط إدارة البحث الجنائي بالجيزة، تشكيل عصابي، تخصص في الإستيلاء على السيارات بمنطقتي الهرم والطالبية، وأخطر اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.

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اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، قد تلقى إخطارا من العميد طارق حمزة رئيس قطاع غرب الجيزة، بورود معلومات أكدتها التحريات لضباط وحدة مباحث قسم شرطة الهرم برئاسة المقدم محمد الصغير رئيس مباحث القسم، بمشاركة قطاع الأمن العام عن قيام شخصين (مالك معرض تأجير سيارات، محاسب، له معلومات مسجلة، ومقيمان بدائرة قسم شرطة الهرم، بتكوين تشكيلًا عصابيًا تخصص نشاطه الإجرامي فى الإستيلاء على السيارات، حيث يقوم الأول بإستلام السيارات من مالكيها بقصد تأجيرها لهم مقابل مبلغ مالى وتسليمها للثانى الذى يقوم ببيعها بموجب عقد إبتدائى لآخرين مُتخذين من دائرتى قسمى (الأهرام، الطالبية) مكانًا لمزاولةنشاطهما الإجرامي.

وعقب تقنين الإجراءات القانونية اللازمة بإشراف اللواء عاصم أبو الخير مدير المباحث الجنائية بالجيزة، والتأكد من صحة المعلومات الواردة، تم إستهدافهما بعدة أكمنة برئاسة العقيد أيمن الشرقاوي مفتش مباحث الهرم، تنسيقا مع قطاع الأمن العام أسفرت عن ضبطهما، وتم اقتيادهما إلى ديوان القسم.

وبمواجهتهما إعترفا أمام العميد محمد نبيل مأمور قسم شرطة الهرم، بإرتكابهما 8 وقائع بذات الأسلوب وتم بإرشادهما ضبط جميع السيارات المستولي عليها والسابق بيعها بمعرفتهما، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة بإخطار اللواء طارق مرزوق مدير أمن الجيزة والعرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات.

وجاء ذلك إستمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية المستمرة تحت إشراف اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما فى مجال إستهداف وضبط العناصر الإجرامية والتشكيلات العصابية.