مصر | إحالة موظفة ماسبيرو بتهمة النصب للمحاكمة الجنائية

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 18 مايو 2020 03:20 مساءً - انت الان تقراء خبر إحالة موظفة ماسبيرو بتهمة النصب للمحاكمة الجنائية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أحالت نيابة بولاق أبو العلا اليوم الاثنين، موظفة موظفة باتحاد الإذاعة والتليفزيون بماسبيرو للمحاكمة الجنائية بتهمة النصب والاحتيال على المواطنين، والاستغلال الوظيفي.

وكان مدير مباحث الأموال العامة تلقى بلاغًا من صاحب شادر سمك اتهم فيه موظفة في قطاع الأخبار باتحاد الإذاعة والتليفزيون، بالاستيلاء منه على مبلغ 80 ألف جنيه بعد إيهامه بقدرتها على توفير فرصة عمل له في دولة فرنسا، ولم تنفذ وعدها، ودلت التحريات على صحة البلاغ.

وبعد اتخاذ الإجراءات القانونية أعد رجال المباحث بالتنسيق مع مباحث القاهرة خطة، وتم ضبط المتهمة بمنطقة بولاق أبو العلا، وحُرر محضر وتولت النيابة التحقيق، وتواجه المتهمة في تلك الواقعة تهمة النصب والاحتيال.

سقوط عصابة سرقة حقائب السيدات في القاهرة

وتمكنت قوات الأمن بمديرية أمن القاهرة، من ضبط تشكيل عصابي تخصص في سرقة السيدات بأسلوب النشل.

بداية الواقعة في أثناء مرور قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث قسم شرطة الموسكي بمديرية أمن القاهرة لتفقد الحالة الأمنية بدائرة القسم تناهى إلى سمعهم صوت استغاثة من إحدى السيدات.

وباستبيان الأمر تم التقابل مع ربة منزل، وقررت بأنها حال سيرها بشارع الموسكى بدائرة القسم فوجئت بقيام سيدتين مجهولتين "أدلت بأوصافهما التقريبية"، بمغافلتها وسرقة حافظة نقودها وبداخلها مبلغ مالى وبطاقة الرقم القومى بإسلوب "النشل" ولاذتا بالفرار.

وبتتبع خط سير هروب المتهمتين أمكن ضبطهما وبحوزتهما حقيبة بداخلها مبلغ مالى وبطاقة رقم قومى الخاصين بالمجنى عليها – 2 حقيبة أخرى بداخلهما مبالغ مالية ومشغولات ذهبية "مقلدة".

وبمواجهتهما اعترفتا بارتكاب الواقعة وقيامهما بتكوين تشكيلًا عصابيًا تخصص نشاطه الإجرامي في سرقة متعلقات السيدات بأسلوب "النشل" وأن باقي المضبوطات حيازتهما من متحصلات وقائع سرقة أخرى بذات الأسلوب، وباستدعاء المجنى عليهن تعرفن على المضبوطات واتهموهن بالسرقة.

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وجاء ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما تكثيف المرورات بدوائر وأقسام الشرطة لإحكام السيطرة الأمنية.