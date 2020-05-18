مصر | إحالة موظفة ماسبيرو بتهمة النصب للمحاكمة الجنائية

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 18 مايو 2020 03:20 مساءً - انت الان تقراء خبر إحالة موظفة ماسبيرو بتهمة النصب للمحاكمة الجنائية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
أحالت نيابة بولاق أبو العلا اليوم الاثنين، موظفة موظفة باتحاد الإذاعة والتليفزيون بماسبيرو للمحاكمة الجنائية بتهمة النصب والاحتيال على المواطنين، والاستغلال الوظيفي.
وكان مدير مباحث الأموال العامة تلقى بلاغًا من صاحب شادر سمك اتهم فيه موظفة في قطاع الأخبار باتحاد الإذاعة والتليفزيون، بالاستيلاء منه على مبلغ 80 ألف جنيه بعد إيهامه بقدرتها على توفير فرصة عمل له في دولة فرنسا، ولم تنفذ وعدها، ودلت التحريات على صحة البلاغ.
وبعد اتخاذ الإجراءات القانونية أعد رجال المباحث بالتنسيق مع مباحث القاهرة خطة، وتم ضبط المتهمة بمنطقة بولاق أبو العلا، وحُرر محضر وتولت النيابة التحقيق، وتواجه المتهمة في تلك الواقعة تهمة النصب والاحتيال.
سقوط عصابة سرقة حقائب السيدات في القاهرة
وتمكنت قوات الأمن بمديرية أمن القاهرة، من ضبط تشكيل عصابي تخصص في سرقة السيدات بأسلوب النشل.
بداية الواقعة في أثناء مرور قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث قسم شرطة الموسكي بمديرية أمن القاهرة لتفقد الحالة الأمنية بدائرة القسم تناهى إلى سمعهم صوت استغاثة من إحدى السيدات.
وباستبيان الأمر تم التقابل مع ربة منزل، وقررت بأنها حال سيرها بشارع الموسكى بدائرة القسم فوجئت بقيام سيدتين مجهولتين "أدلت بأوصافهما التقريبية"، بمغافلتها وسرقة حافظة نقودها وبداخلها مبلغ مالى وبطاقة الرقم القومى بإسلوب "النشل" ولاذتا بالفرار.
وبتتبع خط سير هروب المتهمتين أمكن ضبطهما وبحوزتهما حقيبة بداخلها مبلغ مالى وبطاقة رقم قومى الخاصين بالمجنى عليها – 2 حقيبة أخرى بداخلهما مبالغ مالية ومشغولات ذهبية "مقلدة".
وبمواجهتهما اعترفتا بارتكاب الواقعة وقيامهما بتكوين تشكيلًا عصابيًا تخصص نشاطه الإجرامي في سرقة متعلقات السيدات بأسلوب "النشل" وأن باقي المضبوطات حيازتهما من متحصلات وقائع سرقة أخرى بذات الأسلوب، وباستدعاء المجنى عليهن تعرفن على المضبوطات واتهموهن بالسرقة.
وجاء ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما تكثيف المرورات بدوائر وأقسام الشرطة لإحكام السيطرة الأمنية.
تطورات كورونا
وفي سياق منفصل أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الأحد، خروج 222 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 3172 حالة حتى أمس.
وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 3742 حالة، من ضمنهم الـ3172 متعافيًا.
تسجيل 510 حالات و18 وفاة
وأضاف أنه تم تسجيل 510 حالات جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 18 حالة جديدة.
وقال متحدث الصحة: إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.
وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الأحد، هو 12229 حالة من ضمنهم 3172 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و630 حالة وفاة.
وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية.
وتم تخصيص الخط الساخن "105"، و"15335" لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.