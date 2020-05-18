مصر | حبس عاطلين بتهمة انتحال صفة رجال شرطة وسرقة المواطنين بالأميرية

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 18 مايو 2020 03:20 مساءً - انت الان تقراء خبر حبس عاطلين بتهمة انتحال صفة رجال شرطة وسرقة المواطنين بالأميرية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
أمرت نيابة الأميرية الجزئية اليوم الاثنين، بحبس عاطلين 4 أيام على ذمة التحقيقات بتهمة انتحال صفة رجال شرطة وسرقة المواطنين بدائرة القسم، وطالبت بسرعة تحريات المباحث حول نشاط المتهمين الإجرامى، ووجهت لهما تهمة انتحال صفة مهنة وتهمة السرقة.
واعترف المتهمان أما النيابة بالواقعة وأنهما قاما بثلاثة حوادث سرقة أخرى بذات الأسلوب.
البداية كانت أثناء مرور قوة أمنية من وحدة مباحث قسم شرطة الأميرية بدائرة القسم تلاحظ لهم سير دراجة بخارية "توك توك" بالمخالفة لقرار الحظر وأمكن استيقافها، وضبط مستقليها وتبين أنهما (موظف مفصول، عاطل "لهما معلومات مسجلة") وبحوزة أحدهم (2 هاتف محمول "مجهولى المصدر") وبصحبتهما قائدها.
وبسؤال الأخير، قرر باستقلال المذكورين الدراجة البخارية صحبته عقب ادعائهما أنهما رجال شرطة، وقيامهما بالمرور صحبته بدائرة القسم واستيقاف المارة وتفتيشهم.
وبمواجهة المتهمين، اقروا بها وتم ضبطهم والقاء القبض عليهما، وباستدعاء المجنى عليهما تعرفا على المتهمين واتهمهما بالسرقة بأسلوب"إنتحال صفة رجال شرطة" وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.
اقرأ أيضا...
وفي سياق متصل، كثف قطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية، حملاته الأمنية فى مواجهة جرائم التهريب ومخالفات الإجراءات الجمركية بشتى صورها، والتي أسفرت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال 24 ساعة، عن ضبط ١٨ قضية أمن عام، وتنفيذ ١٢٤ حكم قضائي متنوع، وذلك على النحو التالى:
تمكنت في مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية، تم ضبط (6) قضايا تهريب أبرزها (بضائع أجنبية الصنع، لفات سلك كهربائى) بلغ إجمالى القيمة والتعويض المالى فيها أكثر من (2509215 "إثنان مليون وخمسمائة وتسعة ألف ومائتان وخمسة وعشرون جنيه).
وأثمرت الحملات، فى مجال الأمن العام عن ضبط عدد (18) قضية أبرزها (مزاولة مهنة بدون تصريح، دخول دائرة جمركية بدون تصريح).
وأسفرت الحملات فى مجال ضبط المخالفات المرورية، تم ضبط عدد (237) مخالفة مرورية متنوعة، وتنفيذ عدد (124) حكم قضائى متنوع.
وجاء ذلك، إستمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم التهريب من خلال إحكام السيطرة الأمنية على كافة المنافذ وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وجارى مواصلة الحملات الأمنية المكبرة على جميع منافذ الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية عليها.