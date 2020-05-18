مصر | حبس عاطلين بتهمة انتحال صفة رجال شرطة وسرقة المواطنين بالأميرية

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 18 مايو 2020 03:20 مساءً - انت الان تقراء خبر حبس عاطلين بتهمة انتحال صفة رجال شرطة وسرقة المواطنين بالأميرية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أمرت نيابة الأميرية الجزئية اليوم الاثنين، بحبس عاطلين 4 أيام على ذمة التحقيقات بتهمة انتحال صفة رجال شرطة وسرقة المواطنين بدائرة القسم، وطالبت بسرعة تحريات المباحث حول نشاط المتهمين الإجرامى، ووجهت لهما تهمة انتحال صفة مهنة وتهمة السرقة.

واعترف المتهمان أما النيابة بالواقعة وأنهما قاما بثلاثة حوادث سرقة أخرى بذات الأسلوب.

البداية كانت أثناء مرور قوة أمنية من وحدة مباحث قسم شرطة الأميرية بدائرة القسم تلاحظ لهم سير دراجة بخارية "توك توك" بالمخالفة لقرار الحظر وأمكن استيقافها، وضبط مستقليها وتبين أنهما (موظف مفصول، عاطل "لهما معلومات مسجلة") وبحوزة أحدهم (2 هاتف محمول "مجهولى المصدر") وبصحبتهما قائدها.

وبسؤال الأخير، قرر باستقلال المذكورين الدراجة البخارية صحبته عقب ادعائهما أنهما رجال شرطة، وقيامهما بالمرور صحبته بدائرة القسم واستيقاف المارة وتفتيشهم.

وبمواجهة المتهمين، اقروا بها وتم ضبطهم والقاء القبض عليهما، وباستدعاء المجنى عليهما تعرفا على المتهمين واتهمهما بالسرقة بأسلوب"إنتحال صفة رجال شرطة" وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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