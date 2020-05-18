أخبار مصر | "المحامين" تخاطب بنك الإسكندرية لإلغاء توقيع نقيب القاهرة الجديدة السابق وأمينه

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 18 مايو 2020 03:20 مساءً - انت الان تقراء خبر "المحامين" تخاطب بنك الإسكندرية لإلغاء توقيع نقيب القاهرة الجديدة السابق وأمينه والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

خاطب رجائي عطية، نقيب المحامين، اليوم الاثنين، بنك الإسكندرية فرع التجمع الخامس، لاعتماد توقيع كل من المحامي محمود أحمد رشدي، رئيس اللجنة المعينة لإدارة النقابة الفرعية بالقاهرة الجديدة، والمحامي كمال أحمد محمد سيد، أمين صندوق اللجنة المعينة، على حساب النقابة بالبنك، بدلا كل من المحامي أشرف زكي نقيب محامين القاهرة الجديدة، السابق، والمحامي أحمد مهنا، أمين الصندوق السابق.

وجاء في الخطاب: إيماء إلى الحساب رقم 01730004330001 والخاص بالنقابة الفرعية للقاهرة الجديدة، ونظرا إلى أننا عينا بتاريخ أمس الأحد، لجنة لإدارة النقابة الفرعية لانتهاء مدة المجلس ولأسباب أخرى، لذلك يلغى توقيع كل من، أشرف زكي، المحامي النقيب السابق، وأحمد مهنا، المحامي أمين الصندوق على الحساب المذكور.