أخبار مصر | وزير المالية يعلن موعد تطبيق الفاتورة الإلكترونية

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 18 مايو 2020 03:20 مساءً - انت الان تقراء خبر وزير المالية يعلن موعد تطبيق الفاتورة الإلكترونية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية وزير المالية، خلال الجلسة العامة المنعقدة الآن بمجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال: إنه لأول مرة ننفذ على أرض الواقع تطوير الإدارة الضريبية، خاصة وأننا بدأنا دمج مصلحتي الضريبة على المبيعات والضريبة العامة في هيكل واحد.

وأشار "معيط" إلى تطبيق الفاتورة الإلكترونية، من أول يوليو، وتم تبسيط وتقصير الإجرءات الضريبية في مشروع قانون الإجرءات الضريبية الموحد الذي تقدمت به الحكومة إلى البرلمان، وفي انتظار مناقشته.

ولفت إلى أنه يتم حاليا ميكنة الإدرات الضريبية، وأن التصور العام سيكون جاهزا العام المقبلة، ومضمونه تسهيل وتبسيط الإجرءات والنظام الإلكتروني، متابعا "نحن بصدد الانتهاء من تعديل قانون الضريبة على الدخل والقيمة المضافة".

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