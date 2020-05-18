أخبار مصر | طلب إحاطة بشأن دور هيئة تعليم الكبار في مواجهة الأمية

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 18 مايو 2020 03:20 مساءً - انت الان تقراء خبر طلب إحاطة بشأن دور هيئة تعليم الكبار في مواجهة الأمية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تقدمت شادية خضير الجمل، عضوة مجلس النواب، وعضوة البرلمان العربي، بطلب إحاطة للدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب، مُوجه للدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، حول إستراتيجية عمل الهيئة القومية لمحو الأمية وتعليم الكبار في مواجهة ظاهرة انتشار الأمية.

وقالت في نص طلب الإحاطة، اليوم الاثنين: إن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أعلن بأن هناك 18.4 مليون أمي في مصر بنسبة تعادل 27.5٪ من سكان مصر بالفئة العمرية من 15 عامًا فيما فوق وهذه النسبة المُعلنة تعد قنبلة موقوتة ستنفجر في يومًا ما إلا لم يكن هناك إرادة حقيقية لمواجهة تلك الظاهرة الخطيرة التي تقف أمام مستقبل النهضة التعليمية في مصر.

وأكدت أن الدكتور عاشور عمري، رئيس الهيئة العامة لتعليم الكبار، أعلن مؤخرًا تدشين مشروع محو الأمية باستخدام التكنولوجية الرقمية وذلك من خلال وضع خطة تنفيذية لبرامج وأنشطة محو الأمية من خلال اتخاذ عدة إجراءات تتمثل في إعداد خطة تنفيذية لمشروع استخدام التكنولوجية الرقمية في محو الأمية، وإعداد معايير "فنية - تعليمية" لإنتاج مواد تعليمية تفاعلية للدارسين بفصول محو الأمية.

ولفتت إلى تدريب TOT للمدربين بمجال تعليم الكبار لاستخدام التكنولوجيا في تعليم الكبار، مُشيرة إلى أن تلك الخطة لم تنفذ حتى الآن على أرض الواقع.

ونوهت بأن الرئيس عبدالفتاح السيسي يولي ملف التعليم اهتمامًا بالغًا لاستكمال مرحلة بناء الإنسان المصري، وهذا يجعلنا جميعًا أمام مسئولية اجتماعية تجاه حل كافة الأزمات التي تواجه قطاع التعليم في مصر لنهضة بلادنا.