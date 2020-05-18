أخبار مصر | طلب إحاطة بشأن دور هيئة تعليم الكبار في مواجهة الأمية

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 18 مايو 2020 03:20 مساءً - انت الان تقراء خبر طلب إحاطة بشأن دور هيئة تعليم الكبار في مواجهة الأمية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
تقدمت شادية خضير الجمل، عضوة مجلس النواب، وعضوة البرلمان العربي، بطلب إحاطة للدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب، مُوجه للدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، حول إستراتيجية عمل الهيئة القومية لمحو الأمية وتعليم الكبار في مواجهة ظاهرة انتشار الأمية.
وقالت في نص طلب الإحاطة، اليوم الاثنين: إن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أعلن بأن هناك 18.4 مليون أمي في مصر بنسبة تعادل 27.5٪ من سكان مصر بالفئة العمرية من 15 عامًا فيما فوق وهذه النسبة المُعلنة تعد قنبلة موقوتة ستنفجر في يومًا ما إلا لم يكن هناك إرادة حقيقية لمواجهة تلك الظاهرة الخطيرة التي تقف أمام مستقبل النهضة التعليمية في مصر.
وأكدت أن الدكتور عاشور عمري، رئيس الهيئة العامة لتعليم الكبار، أعلن مؤخرًا تدشين مشروع محو الأمية باستخدام التكنولوجية الرقمية وذلك من خلال وضع خطة تنفيذية لبرامج وأنشطة محو الأمية من خلال اتخاذ عدة إجراءات تتمثل في إعداد خطة تنفيذية لمشروع استخدام التكنولوجية الرقمية في محو الأمية، وإعداد معايير "فنية - تعليمية" لإنتاج مواد تعليمية تفاعلية للدارسين بفصول محو الأمية.
ولفتت إلى تدريب TOT للمدربين بمجال تعليم الكبار لاستخدام التكنولوجيا في تعليم الكبار، مُشيرة إلى أن تلك الخطة لم تنفذ حتى الآن على أرض الواقع.
ونوهت بأن الرئيس عبدالفتاح السيسي يولي ملف التعليم اهتمامًا بالغًا لاستكمال مرحلة بناء الإنسان المصري، وهذا يجعلنا جميعًا أمام مسئولية اجتماعية تجاه حل كافة الأزمات التي تواجه قطاع التعليم في مصر لنهضة بلادنا.
تطورات كورونا
وفي سياق منفصل أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الأحد، خروج 222 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 3172 حالة حتى أمس.
وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 3742 حالة، من ضمنهم الـ3172 متعافيًا.
تسجيل 510 حالات و18 وفاة
وأضاف أنه تم تسجيل 510 حالات جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 18 حالة جديدة.
وقال متحدث الصحة: إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.
وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الأحد، هو 12229 حالة من ضمنهم 3172 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و630 حالة وفاة.
وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية.
وتم تخصيص الخط الساخن "105"، و"15335" لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.