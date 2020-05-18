أخبار مصر | الكهرباء: التغلب على آثار سيول جنوب الوادي وعودة الاستقرار للشبكة

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 18 مايو 2020 03:20 مساءً - انت الان تقراء خبر الكهرباء: التغلب على آثار سيول جنوب الوادي وعودة الاستقرار للشبكة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكدت وزارة الكهرباء والطاقة، أن فرق الإصلاح والأعطال نجحت في السيطرة على آثار السيول والرياح الشديدة التى ضربت محافظات جنوب الوادى خاصة بمنطقتى قفط وادفو بمحافظة قنا وعودة الاستقرار للشبكة الكهربائية وانتظام التغذية لجميع المواطنين وذلك في وقت قياسى غير مسبوق حيث عملت فرق الاصلاح على مدى 24 ساعة يوميا رغم الصيام وظروف كورونا لاعادة الاستقرار للشبكة.

وتضمن التقرير الذي تلقاه وزير الكهرباء والطاقة الدكتور محمد شاكر من رئيس الشركة القابضة للكهرباء المهندس جابر الدسوقى عن الإجراءات التى اتخذت لمواجهة الظروف الجوية في جنوب الوادى وأعمال التطوير والتحديث بشبكة محافظات الجنوب الوادى التى شهدت طفرة غير مسبوقة في استقرار التيار وخفض معدلات الأعطال خلال السنوات الأخيرة.

وقال المهندس جابر الدسوقى، إن الأعطال التى حدثت قليلة هى ناتجة من تساقط الاشجار والنخيل على الأبراج نتيجة للرياح الشديدة وتم اتخاذ إجراءات فورية لتوفير مصادر بديلة للتغذية والدفع بماكينات ديزل متنقلة في الوقت قامت فيه فرق الإصلاح بإعادة تاهيل المكونات المتضررة

وأشار إلى الإجراءات التى اتخذهها القطاع لتحديث شبكة جنوب الوادى لرفع كفاءتها وأن القطاع انتهى من تنفيذ الخطة الطموحة لتطوير شبكات محافظات سوهاج وقنا والاقصر واسوان باستثمارات تبلغ 2 مليار و800 مليون جنيه لاستيعاب الزيادة الجديدة في الاستهلاك والتوسعات العمرانية والتنموية والاستثمارية بهذه المنطقة الواعدة وجارٍ استكمال تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية الحالية للتوسعات وبرامج للاحلال والتجديد للشبكات باستثمارات 250 مليون جنية تنتهى نهاية الشهر القادم.

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وأوضح المهندس سامى أبو وردة، رئيس شركة توزيع كهرباء مصر العليا في تصريحات اليوم، أن الخسائر محدودة وتم التغلب عليها في وقت قياسى وقد تمكنت فرق الصيانة من التغلب على الانقطاعات القليلة التى صاحبت الرياح الشديدة والسيول وعودة الاستقرار للشبكة، مشيرا إلى ان قطاع الكهرباء خصص 500 مليون جنيه استثمارات جديدة لتطوير شبكات كهرباء محافظات جنوب الوادى الأربع خلال العام المالى القادم 2020 2021 وهى اضخم استثمارات سنوية يتم تخصيصها لرفع كفاءة شبكات كهرباء المحافظات الاربع وتستهدف استكمال برنامج القطاع للوصول بكفاءة شبكة جنوب الوادى للمعدلات العالمية تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي لوزير الكهرباء لرفع كفاءة هذه الشبكة والحد من انقطاعات التيار.

وأشار إلى الطفرة التى حدثت في استقرار التيار بكافة المدن والقرى والنجوع وأن كافة مناطق جنوب الوادى تشهد استقرارا للتيار والشبكة في أفضل حالاتها وأن كافة قيادات الشركة وفرق الطوارئ في مواقع العمل رغم الظروف الحالية وازمة كورونا لضمان استقرار الشبكة.

وأكد أبو وردة، أنه جارٍ تنفيذ برنامج لتطوير جميع مراكز خدمة المواطنين وتحويلها إلى مراكز على غرار المركز الذى افتتحة وزير الكهرباء في أسوان ضمن إجراءات الاهتمام بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين وتسهيل كافة الإجراءات داخل الشركة وأن ذلك أحد محاور العمل المستهدفة مع إمكانية تنظيم دورات تدريبية وخاصة للمحصلين لكيفية التعامل مع الجمهور إلى جانب الإهتمام بخفض الفقد ووضع الآليات الخاصة بذلك للحفاظ على المال العام والقضاء على الاسباب الجذرية للقراءات الشاذة وانتظام عملية قراءة العدادات والاهتمام بدقتها.