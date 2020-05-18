أخبار مصر | وزيرة التضامن تشيد بنجاح دور التربية بالشرقية في تصنيع بوابة تعقيم

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 18 مايو 2020 03:20 مساءً - انت الان تقراء خبر وزيرة التضامن تشيد بنجاح دور التربية بالشرقية في تصنيع بوابة تعقيم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أشادت نفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، بأبناء مؤسسة دار التربية للبنين بالشرقية والذين نجحوا في تصميم وتنفيذ جهاز بوابة تعقيم وتم إنتاجها ذاتيا في ورش الدار وبتكلفة بسيطة، وتحت إشراف مدربي ورشة الكهرباء.

وقامت وزيرة التضامن الاجتماعي، بتجربة بوابة التعقيم بعد تركيبها علي المدخل الرئيسي بديوان عام الوزارة، مؤكدة علي توفير كافة أوجه الدعم لأبناء دار التربية للتوسع في تصنيع بوابات التعقيم وتسويقها مساهمة في مكافحة فيروس كورونا وتوفير كل سبل الوقاية في دور الرعاية ومديريات التضامن الاجتماعي.

وقالت القباج، في تصريحات صحفية، إن نجاح أبناءنا في دار التربية في تصنيع هذه البوابة يعكس نجاح البرامج التي يتم تنفيذها في دور الرعاية وجودة مستوى التدريب في الورش وقدرة الأبناء علي الابتكار ومواكبة متطلبات المجتمع وشعورهم بالمسؤولية وضرورة مساهمتهم في خدمة مجتمعهم.

وأوضح محمد كمال الدين مدير مديرية التضامن الاجتماعي بالشرقية، أن وزيرة التضامن الاجتماعي تابعت مراحل تصنيع بوابة التعقيم وكانت داعمة لأبناء دار التربية، ووجهت بدعمهم وكان لتشجيعها لهم عظيم الأثر في تنفيذ البوابة بمستوى تقني متميز وبأقل تكلفه وانه تم إنتاج ٨ بوابات حتي الآن وسيتم التوسع في إنتاج أعداد اكبر وتكلفة أقل.

وقامت وزيرة التضامن الاجتماعي بالتقاط صور تذكاريه مع فريق العمل الذي نفذ بوابة التعقيم ومدربي ورش الكهرباء وفريق عمل مديرية التضامن الاجتماعي بالشرقية.

هذا وكانت شاركت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، في إطلاق صندوق تحيا مصر أكبر قافلة مساعدات إنسانية للمرحلة الثالثة من مبادرة "نتشارك.. هنعدي الأزمة"، لمواجهة تداعيات انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"؛ تحت رعاية وحضور السيد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي.

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وقالت القباج إن مبادرة نتشارك وتعدي الأزمة تأتي في وقت حاسم من عمر الوطن لتعلن عن تحالف جديد بين كافة شركاء العمل المجتعي والتنموي ضمانا لتوحيد الجهود وتحقيقا لمبدأ الاستغلال الأمثل لموارد للدولة المتاحة بل وتعبئة الموارد كافة بدء من المجتمعات المحلية ونهاية بموازنة الدولة، بما يكفل تحقيق الدعم وتقديمه وكفالة حقوق الأسر الأولى بالرعاية في أنحاء مصر المختلفة.

وأشارت القباج إلى أن المبادرة تخرج ٣٠٠ ألف كرتونة ليصل إجمالي الكراتين التي تم توزيعها والتي رصدتها وزارة التضامن الاجتماعي منذ بداية الأزمة أكثر من ٣.٦ مليون كرتونة غذائية بالإضافة إلى منظفات ومطهرات وملابس وأغذية ووصلات مياه والصرف الصحي وتعقيم المباني وتقديم ادوية للأسر والمسنين، لافتة إلى أن القافلة تستهدف ٣٠٠ قرية هي الأكثر فقرا في ١٦ محافظة وهم القرى المستهدفة من مبادرة حياة كريمة بالتعاون مع المجتمع المدني الذي لم يدخر جهدًا سواء في أزمة السيول أو كورونا.

وأكدت القباج أنه بالتنسيق بين التضامن الاجتماعي ومنظمات المجتمع المدني وصندوق تحيا مصر تم إطلاق ٣ قوافل خلال شهر رمضان، مشددة على أن القوافل لن تقف بعد شهر رمضان حيث ستستمر في الدعم حتى انتهاء ازمة فيروس كورونا.

وأوضحت القباج أنه تم زيادة ١٦٠ ألف أسرة لتكافل كرامة، كما تعمل الوزارة على قاعدة بيانات تضم الأسر التي تدعمها الجمعيات بأرقامها القومية حتى نضمن عدالة وشفافية التوزيع.

وأضافت القباج أن الحماية الاجتماعية هي منهج الحكومة ملتزمة به لتخرج الحماية الاجتماعية متكاملة بين فئات مضر المختلفة للوصول إلى الأسر الأولى بالرعاية في أنحاء مصر المختلفة والقرى الأكثر فقرا، مضيفة أن مصر بلا عوز وفقر طالما هناك إصرار وعزيمة حتى نصل لتلك الأهداف.

ولفتت القباج إلى أن الدعم المقدم من للحكومة ليس دعم أغذية فقط لكن الدولة تستثمر وتخصص من موازنتها العامة ١٨.٥ مليار جنيه للدعم النقدي الغذائي وتطور قرى ضمن المباردة الرئاسية حياة كريمة بمشاركة ١٩ جمعية أهلية بهدف تخفيف حدة الفقر وتحسين معيشة الأسر الفقيرة والأولى بالرعاية في أفقر ٢٧٠ قرية الذي يصل فيها الفقر إلى ٧٠% فأكثر سعداء، بالشراكة مع وزارتي التخطيط والتنمية المحلية حيث تتسم الحكومة بالعمل سويا.