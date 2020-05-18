شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة أسيوط: انتظام أعمال التطهير والتعقيم داخل المبنى الإداري والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قام الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط، بجولة تفقدية داخل قطاعات المبنى الإداري المختلفة، للاطمئنان على انتظام أعمال التطهير والتعقيم داخل المبنى، في إطار خطة الجامعة بشأن إجراء أعمال تطهير وتعقيم دورية داخل مباني ومنشآتي الجامعة ضمن خطتها الاحترازية الشاملة لمواجهة فيروس كورونا المستجد والحد من انتشاره بين الأفراد.

وقال رئيس الجامعة خلال الجولة، إنه سيتم مواصلة العمل بجميع قطاعات من أجل الحفاظ على صحة وسلامة الأفراد المتواجدين في أنحاء الحرم الجامعي، والتعاون في ذلك بعض مؤسسات المجتمع المدني، والتي يأتي في مقدمتها مؤسسة 2020 لعلاج مرضى الأورام في صعيد مصر، والتي تُعد أحد أهم الأطراف الشريكة لجهود الجامعة المبذولة ضد انتشار كوفيد19.

أعمال تطهير وتعقيم داخل المبنى الإداري بجامعة أسيوط

وأكد الجمال على ضرورة التزام كافة المتواجدين داخل الجامعة بارتداء الكمامة وعدم السماح لمن يخالف ذلك الدخول من بوابات الجامعة، وخاصة في ظل تعاون إدارة الجامعة مع مؤسسة 2020 لعلاج الأورام في توفير منافذ لبيع الكمامات بسعر زهيد ووفق معايير الجودة الطبية المحددة لتعميم الكمامات ، مع مواصلة توفير أدوات التعقيم والوقاية الشخصية من مطهرات وصابون داخل كل قطاع.

أعمال تطهير وتعقيم داخل المبنى الإداري بجامعة أسيوط

يذكر أن الجولة تضمنت حضور طاهر حسن، مدير عام مكتب رئيس الجامعة، والمهندسة غادة عز الدين، مدير عام شئون المقر، والمهندس أحمد صلاح الشربينى، وياسين ثابت، أمين عام مؤسسة 2020 وعدد من مديري الإدارات المختصة بالعمل.

أعمال تطهير وتعقيم داخل المبنى الإداري بجامعة أسيوط