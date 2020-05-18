شكرا لقرائتكم خبر عن وزير النقل يتفقد أعمال تطوير طريق «الصعيد الغربي» ومحور سمالوط بالمنيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقد الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، الإثنين، أعمال المرحلة الأولى لتطوير طريق الصعيد الصحراوي الغربي «الجيزة / أسيوط».

بدأت جولة الوزير بتفقد البوابة الشمالية للطريق الصعيد شمال بني سويف محطة تحصل الرسوم، ثم عدد من وصلات الرصف والكباري، مشددًا على الانتهاء من أعمال التنفيذ في المواعيد المحددة.

كما حرص «الوزير» على لقاء مجموعات وفرق العمل بالشركات غرب مدينة الفشن، وغرب قرية برطباط بمركز مغاغة، ناقش خلالها نسب التنفيذ والانتهاء من الأعمال خلال الفترة المحددة، مشددًا على الاهتمام بالعواكس والتخطيط، كما قام بتفقد تنفيذ سمالوط على النيل شمال المنيا بتكلفة 1،5 مليار جنيه ضمن 7 محاور على النيل هي «محور بديل خزان أسوان، وكلابشة، وقوص، وسمالوط، وديروط، وعدلي منصور، ودراو، وذلك بتكلفة تقدر بنحو 9٫5 مليار جنيه بعد أن تم الانتهاء من ربط الكوبري للصفة الشرقية والغربية لنهر النيل، والقيام بأعمال التشطيبات النهائية.

وأشاد الوزير بالجدية في تنفيذ الأعمال، مؤكدًا على الإنجاز خلال الفترة الزمنية للمشروع.

يذكر أن محور سمالوط يمتد الحر بطول 24 كم وعرض 21 م، وتكلفة إجمالية 1،5 مليار جنيه، ليربط الطريق الصحراوي الشرقي «القاهرة – أسوان» حتى الطريق الصحراوي الغربي «القاهرة- أسوان»، والطريق الزراعي «القاهرة- أسوان» عند مدينة سمالوط بالمنيا، بحيث يكون محوراً حراً.

وتم البدء في تنفيذ محور سمالوط في 2017، ويشمل المحور 30 كوبري منها 4 كباري رئيسية وهي: كوبري على الطريق الصحراوي الشرقي، وكوبري أعلى نهر النيل، وكوبري على ترعة الإبراهيمية وسكة حديد القاهرة – أسوان والطريق الزراعي الغربي، وكوبري آخر على الطريق الصحراوي الغربي.

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