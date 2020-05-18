شكرا لقرائتكم خبر عن رجائي عطية يتواصل مع وزيرة الصحة بشأن محامية تعاني من أعراض الإصابة بكورونا والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أعلن رجائي عطية، نقيب المحامين، عن تواصله مع الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، بشأن حالة أمال ربيع محمد، المحامية، التي تعاني من أعراض الإصابة بمرض كورونا، ولديها أطفال يشتبه في إصابتهم بمرض كورونا.
وقال «عطية»، في بيان صحفي: «اتصلت شخصيا بالدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، وأعلمتها بحالة الزميلة الأستاذة أمال ربيع محمد المحامية، وطلبت الاسم ورقم التليفون الخاص بالمحامية، فأعطيتها إياه ورقم الزميل الأستاذ كريم أبوالقاسم، مسؤول إغاثة الجيزة، وأرجو الاهتمام بالرد على الاتصال من مندوبي الوزيرة لسرعة إسعاف الزميلة».
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