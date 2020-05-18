شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ أسيوط يتفقد موقع انقلاب «مقطورة فوسفات» أعلى كوبرى الواسطى (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقد اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، الإثنين، أعمال احتواء أزمة انقلاب عربة مقطورة محملة بخام الفوسفات أعلى منتصف كوبرى الواسطى العلوى على النيل، نتيجة اختلال توازنها ورفع كامل حمولة الفوسفات قبل سقوطها في النيل وتسيير حركة المرور بالمنطقة، دون أي خسائر بشرية.

كان محافظ أسيوط قد تلقي إخطارًا من غرفة عمليات المحافظة يفيد بانقلاب مقطورة محملة بالفوسفات قادمة من محافظة الوادي الجديد أعلى منتصف كوبرى الواسطى العلوى على النيل بمركز الفتح ووجود إعاقة مرورية، وتم توجيه الإسعاف ومعدات وحدة الإنقاذ السريع والحماية المدنية والنجدة والمرور لمكان الحادث والبدء في تفريغ المقطورة من حمولتها ورفعها تجنبًا لسقوطها في المياه.

انتقل المحافظ إلى موقع الحادث للوقوف على رفع المقطورة وتسيير حركة المرور واحتواء الأزمة والاطمئنان على رفع كافة حمولة الفوسفات والتحفظ عليها وتحرير محضر بالواقعة والعرض عل النيابة العامة.

وأشار محافظ أسيوط إلى إنه تم اتخاذ عدة اجراءات لمواجهة الأزمة والتعامل معها بدأت بإجراء تحويلات مرورية بالمنطقة عن طريق إدارة المرور والدفع بلودر و2 ونش حمولة 60 طن من معدات الإنقاذ السريع بالمحافظة و5 قلابات حمولة 20 متر من معدات الإنقاذ السريع ومركز الفتح وسيارات الحماية المدنية وسيارة اسعاف وتم فتح المقطورة لتفريغ حمولة الفوسفات ورفعها والتحفظ عليها مشيرًا إلى إنه تم رفع المقطورة من أعلى الكوبرى ورفع كامل حمولتها من الفوسفات بواسطة لوادر و5 قلابات من معدات الحملة الميكانيكية للإنقاذ السريع ومركز الفتح وتسيير حركة المرور وتحرير المحضر اللازم لسائق الشاحنة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والتنسيق مع هيئة الطرق لمعاينة الطريق والتلفيات التي لحقت به واصلاحها والتأكد من سلامة الطريق لمرور السيارات.

كما وجه محافظ أسيوط الشكر لجميع العمال والفنيين والسائقين والقيادات التنفيذية والامنية المشاركة في الأزمة منذ بدايتها وحتى السيطرة عليها والتخفيف من أثارها والحد من مخاطرها دون أية خسائر بشرية.

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محافظ أسيوط يتفقد أعمال رفع مقطورة بالفوسفات على كوبرى الواسطى

محافظ أسيوط يتفقد أعمال رفع مقطورة بالفوسفات على كوبرى الواسطى

محافظ أسيوط يتفقد أعمال رفع مقطورة بالفوسفات على كوبرى الواسطى

محافظ أسيوط يتفقد أعمال رفع مقطورة بالفوسفات على كوبرى الواسطى