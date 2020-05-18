شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الاتصالات يشهد إطلاق «فرصتنا.. رقمية» (تفاصيل) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهد الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، الإثنين، فعاليات إطلاق مبادرة «فرصتنا.. رقمية» التي تدشنها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تحت مظلة استراتيجية مصر الرقمية بهدف تحقيق الشراكة بين القطاعين الحكومى والخاص وتنمية الشركات الصغيرة والمتوسطة للمساهمة في تنفيذ المشروعات القومية الضخمة في مجال التحول الرقمى؛ حيث تتيح المبادرة منصة رقمية لطرح هذه المشروعات للشركات الصغيرة والمتوسطة لتنفيذها أو المشاركة في تنفيذها بشكل يحقق الشفافية والمساواة في الفرص وبما يسهم في رفع الكفاءة التشغيلية وتعزيز استدامة تلك الشركات.

جاء ذلك خلال الندوة الإلكترونية التي عقدت بمشاركة عدد من قيادات وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وكذلك عدد من رؤساء الشركات التكنولوجية العالمية المتخصصة في دمج وتكامل الأنظمة، ورؤساء وممثلى الشركات المتوسطة والصغيرة ومنظمات المجتمع المدنى العاملة بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وأكد طلعت أن «المبادرة تهدف إلى التأكد من أن للشركات الصغيرة والمتوسطة والناشئة نصيب واضح ومحدد في مشاريع بناء مصر الرقمية التي تضطلع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بها»، مشيرًا إلى أن «الدولة تولى اهتمامًا كبيرًا نحو تسريع وتيرة التحول الرقمى وتمكين المواطنين من الحصول على الخدمات الحكومية الرقمية؛ موضحا أنه يتم تنفيذ رؤية استراتيجية لبناء مصر الرقمية تتضافر خلالها الجهود بين قطاعات الدولة المختلفة والشركات العالمية والمحلية ومؤسسات المجتمع المدني والشركات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة وفئة المهنيين المستقلين».

وأوضح أنه «يمكن للشركات الصغيرة والمتوسطة المشاركة في تنفيذ مشروعات التحول الرقمى بشكل يضمن تحقيق الحوكمة والشفافية من خلال ثلاثة روافد وهى المشاركة في تنفيذ المشروعات بنسبة لا تقل عن 10% من المشروعات الموكلة للشركات المشغلين الرئيسيين، أو من خلال المشاركة في حزمة من المشروعات من خلال التعاقد مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مباشرة، أو المشاركة في مسابقات بين العاملين في الشركات الصغيرة والمتوسطة للحصول على فرص تدريبية لصقل مهاراتهم في مجال علوم البيانات والذكاء الاصطناعى على نفقة الوزارة وتنتهى بالتعاقد مع الشركات الفائزة»، مشيرًا إلى أن «آلية التنفيذ ستكون من خلال منصة»فرصتنا.. رقمية«التي تتيح في بداية إطلاقها 33 فرصة في مشروعات التحول الرقمي بقيمة تقديرية لحجم الأعمال المعروضة للشركات الصغيرة والمتوسطة بنحو 90 مليون جنيه».

كان «طلعت» قد أصدر قرارا بالزام القائمين على قطاعات البنية التحتية المعلوماتية ووحدات التحول الرقمي بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بإتاحة نسبة من الخدمات الخاصة بمشروعات تلك القطاعات والتي يمكن اسنادها للشركات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر وشركات إدارة المستقلين بحيث لا تقل عن 10% من اجمالي الأعمال، مع مراعاة الالتزام في عمليات الطرح التي تقوم بها هذه القطاعات سواء بصورة مباشرة أو بإنابة أي من الجهات التي يجوز انابتها قانونا أن تحتوى كراسة الشروط والمواصفات والعقود الخاصة بتلك العمليات المتعاقد معها على الاستعانة بهذه الشركات في تنفيذ هذه الأعمال والإعلان عن ما تم اختياره منها.

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