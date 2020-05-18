شكرا لقرائتكم خبر عن وقف عضو هيئة تدريس بجامعة أسيوط: «أجرى الأبحاث للطلاب» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أصدر الدكتور طارق الجمال، رئيس جامعة أسيوط، الإثنين، قراراً بإيقاف عضو هيئة تدريس بإحدى الكليات النظرية عن العمل لمدة شهر قابلة للتجديد وإحالته للتحقيق وذلك لتوليه القيام بإجراء أوراق بحثية بدلاً من الطلاب بكليته.

وحذر رئيس جامعة أسيوط في تصريحات صحفية، من «أن أي محاولة لخرق قرارات مجلس الجامعة أو المساس بالعملية التعليمية أو الخروج عن النظم واللوائح الجامعية سيقابلها إجراءات حاسمة ورادعة من إدارة الجامعة والتي لن تتوانى عن اتخاذ الإجراءات القانونية التي من شأنها الحفاظ على اسم الجامعة وحماية الطلاب والانحياز لصالح مستقبلهم».

وناشد «الجمال» أبنائه من طلاب الجامعة بمختلف الكليات بصفة عامة ومن الكليات النظرية بصفة خاصة بعدم الانجراف وراء محاولات الغش والاستغلال من بعض المكتبات الخارجية أو حتى بعض المخالفين من داخل الجامعة مع ضرورة تعاونهم بالإبلاغ عن أصحاب تلك المبادرات والتى من شأنها الإضرار بهم أولاً، وكرر رئيس جامعة أسيوط أن كافة الأبحاث المقدمة كبديل لامتحانات نهاية العام سيتم قياس جودتها العلمية عن طريق برنامج الاقتباس وسيتم رفض أي بحث تتجاوز نسبة الاقتباس به 60% وإعلان الطلاب راسب في هذه المادة.