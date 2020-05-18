شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة التضامن تشيد بدور مؤسسة «تربية بنين الزقازيق» في تصنيع بوابات تعقيم (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت مديرية التضامن الاحتماعي بالشرقية، افتتاح خط إنتاج بوابات تعقيم وتطهير بمؤسسة «تربية البنين» بالزقازيق بمعدل إنتاج ٣ بوابات يوميا، وذلك تحت رعاية الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعى، والدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، وإشراف محمد كمال الدين الحجاجى، وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بالمحافظة، وذلك في إطار المساهمة وتوفير كافة الإمكانات المتاحة لمواجهة فيروس كورونا المستجد للحفاظ على صحة وسلامة الجميع.

وقال وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالشرقية إن مؤسسة تربية البنين بمدينة الزقازيق بدأت في تصنيع بوابات تعقيم وتطهير وذلك بمعدل إنتاج ٣ بوابات يوميا وتم عرض إحدى البوابات وتركيبها بمقر وزارة التضامن الاجتماعى، بحضور الوزيرة الدكتورة نيفين القباج، وإيهاب جودة رئيس مجلس الأمناء، وذلك نظرًا لزيادة الحاجة لها في الآونة الأخيرة، وخاصة مع بدء الحديث عن خطة التعايش مع فيروس كورونا واحتياج المؤسسات المختلفة لتلك البوابات لحماية موظفيها والمترددين عليها لتلقي الخدمة.

وزيرة التضامن تتابع عرض إحدى بوابات التعقيم وتركيبها بمقر الوزارة

وزيرة التضامن تتابع عرض إحدى بوابات التعقيم وتركيبها بمقر الوزارة

وزيرة التضامن تتابع عرض إحدى بوابات التعقيم وتركيبها بمقر الوزارة

ومن جانبها، أعربت وزيرة التضامن الاجتماعي عن سعادتها بما يقوم به الأبناء بمؤسسات الرعاية، مؤكدة حرص الوزارة على تقديم كافة أوجه الدعم والمساندة لمؤسسات الرعاية بجميع محافظات الجمهورية والتي تبذل قصاري جهدها لتعليم الأبناء واستثمار طاقاتهم، لافتة إلى أن «ما يقوم به أبنائنا بدار التربية للبنين بمدينة الزقازيق هو نتاج عمل جماعي مشترك لصناع مهرة ونحن سعداء بهم وما يقومون به من أعمال خاصة صناعة تلك البوابات لمساعدة الدولة في ظل الظروف الاستثنائية الراهنة»، مؤكدة على أن «الأبناء ممن قاموا بصناعة هذه البوابات لا ينظرون إلى تحقيق الربح لأن تلك الصناعة ربحها ضعيف جدا ولكن بهدف المشاركة الفعالة ومساندة الدولة ومؤسساتها المختلفة لمواجهة تلك الأزمة وأن قيامهم بتصنيع هذه البوابات وحمل إحداها والتوجه بها إلى مقر الوزارة وتركيبها كهدية منهم فقد أسعدنا جميعا وأعطى لنا أمل جديد أننا كلما بذلنا جهدا مع أبنائنا كلما زاد عطاؤهم».

وأكدت «القباج»، لـ«المصري اليوم»، أن «الوزارة تسعي جاهدة لاستثمار الطاقات والمهارات لدي أبنائنا في مؤسسات الرعاية»، لافتة إلى أن «هناك قروض ميسرة دون فوائد لمن يتخرجوا من المؤسسات لإقامة مشروعات مختلفة تعود عليهم بالنفع مستقبلا ومن الممكن أن يتم التنازل عن ثلث هذه القروض والتيسير عليهم في السداد حال نجاح المشروع فضلا عن توفير أصل إنتاج سواء شنط لمعدات التصنيع وغيرها وذلك بغرض تشجيعهم على العمل والإنتاج حرصا على مستقبلهم بعد التخرج من المؤسسة والمشاركة الفعالة في عجلة البناء والتنمية ولأنهم خرجوا من الدار ولكنهم لا يزالون تحت ولايتنا فهم لديهم الخبرات والمهارات التي تؤهلهم للمشاركة في سوق العمل ويحتاجون لمد يد العون والموارد التي تدعمهم ولن نتركهم حتى نطمئن على مستقبلهم»، مؤكدة أن ميدان الرعاية سوف يشهد نقلة نوعية خلال الفترة المقبلة.