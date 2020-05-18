شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الشرقية يتفقد مبنى المدينة الجامعية بالزقازيق لاستقبال الوافدين من الخارج والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، رافقه الدكتور عثمان شعلان، رئيس جامعة الزقازيق، الإثنين، مبنى المدينة الجامعية بالزقازيق، للتأكد من جاهزيتها وتوافر كافة سبل الإقامة والإعاشة بها لاستقبال الوافدين من الخارج والبالغ عددهم 750 وافد لقضاء فترة الحجر الصحي الاحتياطي بها، تنفيذاً للإجراءات الاحترازية والوقائية المتخذة لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

حرص المحافظ على تفقد الغرف المجهزة بالمبنى والمخصصة لعزل الوافدين من الخارج واطمأن بنفسه على جاهزيتها وتنفيذ الإجراءات الاحترازية والوقائية بها وفقا للمعايير الطبية المقررة ووتزويدها بالفرق الطبية المؤهلة والمدربة بالتعاون بين جامعة الزقازيق ومديرية الصحة، وكذلك استمرار إجراء أعمال التطهير والتعقيم للمبنى والشوارع المحيطة به لتوفير أقصى درجات الحماية والسلامة للنزلاء.

وأشاد غراب بمستوى النظافة والصيانة للمبنى والغرف المجهزة والمطعم وغيرها من الملحقات وما بها من تجهيزات لوجستية على أعلى مستوى مع توافر كافة الخدمات التي يحتاجها أبناء مصر العائدين من الخارج من تغذية «تقديم وجبات ساخنة» ووسائل ترفيهية.

وقدم محافظ الشرقية الشكر للدكتور عثمان شعلان رئيس جامعة الزقازيق على ما تم بذله من مجهودات من قبل الجامعة والعاملين بها لتوفير الأجواء المناسبة لاستقبال أبناء مصر العائدين من الخارج مؤكداً على التعاون المثمر والفعال المستمرين ما بين المحافظة والجامعة.

وأكد المحافظ على حسن استقبال ومعاملة الوافدين وتقديم أفضل الخدمات الصحية والعلاجية لهم للتغلب على الفيروس والخروج من تلك المرحلة الصعبة التي تمر بها البلاد، مشيرًا إلى أنه تم تقديم الدعم والتجهيزات اللازمة للمدينة الجامعية لاستقبال الوافدين من الخارج من كمامات وقفازات وبدل عزب وماسكات أوكسجين مقدمة من مديريتي الصحة والتضامن الاجتماعي وجمعية الهلال الأحمر، فضلًا عن قيام رئاسة حي أول الزقازيق بقص وتهذيب الأشجار وإجراء أعمال التطهير والتعقيم لمداخل ومخارج المدينة الجامعية والشوارع المحيطة بها، مؤكدًا أهمية التعاون والتنسيق الدائم بين المحافظة بجهازها التنفيذي وجامعة الزقازيق، لتقديم الدعم والمساندة للوافدين من الخارج وحمايتهم من الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

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