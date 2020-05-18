شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ أسيوط يتفقد مبنى القومسيون الطبي ومستشفى الصدر(صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقد اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، مبنى المجلس الطبي العام «القومسيون الطبي» ومستشفى صدر أسيوط، وذلك للوقوف على إجراءات التطهير والتعقيم التي تتم وتنفيذ الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد «كوفيد – 19»، ومتابعة التجهيزات التي تتم لتحويل مستشفى الصدر لمستشفى عزل لمصابي فيروس كورونا، حرصًا على سلامة العاملين والمترددين عليها ضمن سلسلة التدابير والإجراءات الاحترازية والوقائية التي تتخذها الدولة للوقاية من كورونا.

وبدأ المحافظ جولته، برفقة الدكتور محمد زين الدين حافظ وكيل وزارة الصحة بالمحافظة، والدكتور أسامة حجازي مدير عام الطب الوقائي بالمديرية والمشرف العام على القومسيون الطبي، والدكتور أحمد سيد مدير المكتب الفني لوكيل الوزارة، بتفقد أقسام مبنى القومسيون الطبي المجاور لمديرية الصحة للوقوف على أعمال التطوير ورفع كفاءة أقسامه، واطمأن على تنفيذ الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد، معلنًا دعمه للمكان بمعدات تطهير ورش لاستكمال منظومة التطهير به.

واستمع إلى شرح من الدكتور أسامة حجازى لإمكانيات المبنى والخدمات التي يقدمها للمواطنين. كما استكمل المحافظ جولته بتفقد الدور الأرضي بمستشفى الصدر مشددًا على تكثيف حملات التعقيم والتطهير لأقسام المستشفى والاهتمام بأقسام العناية والعزل ومعامل «pcr» المتطورة والتأكيد على إلتزام جميع العاملين بالإجراءات الوقائية حفاظًا على صحتهم وصحة المترددين عليها من المرضى ومنع انتقال أية أمراض فيروسية أو معدية.

محافظ أسيوط يتفقد مبنى القومسيون العام ومستشفى الصدر

محافظ أسيوط يتفقد مبنى القومسيون العام ومستشفى الصدر

محافظ أسيوط يتفقد مبنى القومسيون العام ومستشفى الصدر

وفي نهاية الجولة، التقى المحافظ بمدير مستشفى الصدر وبعض العاملين بالمستشفى وحثهم على الالتزام بالإجراءات الوقائية وأعمال التطهير بصفة مستمرة وتحسين الخدمات المقدمة للمرضى والاستغلال الأمثل للامكانات المتاحة بالمستشفى.

وأشاد بالخدمات الطبية التي تقدمها مستشفيات العزل بالمحافظة «أبوتيج النموذجي والراجحي» وعزل المدينة الجامعية لمصابي فيروس كورونا المستجد واستقبال المرضى من مختلف محافظات الصعيد، لافتًا إلى الاستعدادات المكثفة بمستشفيات الصدر والحميات تمهيدًا لتشغيلهم كمستشفيات عزل واستيعاب أكبر عدد من المرضى مع توفر الأطقم الطبية المدربة بتلك المستشفيات معلنًا دعمه الكامل للنهوض بتلك المستشفيات وتحسين الخدمات المقدمة للمرضى.

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