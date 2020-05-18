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شكرا لقرائتكم خبر عن بسبب التعديات.. إزالة مبنى مخالف وإحالة 19 شخصًا للنيابة العسكرية بالقليوبية (صور) والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
شهد اللواء عبدالحميد الهجان، محافظ القليوبية، حملة لإزالة مبنى مخالف على أرض زراعية على مساحة 100م 2 مكون من أرضي ودور علوي بالمسلحات الخرسانية بقرية كفر طحا بمدينة شبين القناطر، وشارك بالحملة غريب أحمد عارف رئيس مجلس مدينة شبين القناطر.
وقالت المحافظة، في بيان رسمي، إنه تمت إحالة 19 شخصا للنيابة العسكرية بمدن طوخ وكفر شكر وشبين القناطر وبنها والخانكة لتعديهم على الأراضي الزراعية، حيث تنوعت التعديات ما بين تشوينات وبناء سملات ومسلحات.
وأكد «الهجان» استمرار تلك الحملات وإزالة كافة التعديات على الأراضي الزراعية والمتابعة الدورية واليومية والتصدي لمخالفات البناء مع اتخاذ إجراءات رادعة ضد المخالفين، مشددا على ضرورة الحفاظ على هيبة الدولة وإزالة جميع أشكال التعديات وإحالة المتعدين للنيابة العسكرية ومصادرة معدات البناء في ظل استغلال بعض المواطنين الظروف الراهنة التي تمر بها البلاد، مؤكدا أن الدولة عازمة في التعامل بحسم مع ملف التعديات، وسيتم إزالة كل التعديات وتحقيق الردع العام.
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