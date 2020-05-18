شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ المنيا يطلق «مع بعض هنقدر» لمواجهة انتشار كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أطلق اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، مبادرة «مع بعض هنقدر»، والتي تستهدف رفع وعي المواطنين بأهمية وقيمه النظافة والعمل على تجميل الميادين والشوارع والأماكن العامة في جميع مراكز المحافظة، بالتزامن مع تطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وقال المحافظ في تصريحات صحفية، الإثنين، إن الهدف من المبادرة رفع مستوى الوعى بأهمية النظافة، وإضافة لمسات جمالية لبث الروح الإيجابية لدى المواطنين وحثهم على الالتزام بالإجراءات الاحترازية في التعامل اليومي وفى الشوارع والأماكن العامة، مشيرًا إلى أنه تم اطلاق المبادرة من شوارع مدينة المنيا، ثم تعمم على باقي المراكز والمدن تباعا، وتشمل المبادرة دهان أعمدة الإنارة والبلدورات وتنظيف الشوارع، وتهذيب وتقليم الأشجار، كما تقوم مديرية الصحة بوضع ملصقات وقائية في الشوارع والميادين عن الإجراءات الوقائية الواجب اتباعها، كما تقوم كلية الفنون الجميلة بالتنسيق مع إدارة تجميل المدن بإضافة لمسات جمالية بالشوارع والميادين، مشيراً إلى أن المبادرة ستعمل خلال ساعات حظر تنقل المواطنين لمنع التكدس .

كما دفعت شركة مياه الشرب والصرف الصحي، بحوالي 14 معدة للمشاركة في أعمال التعقيم والتطهير بمدينة المنيا، شملت المعدات 6 سيارات 4 متر وسيارة 8 متر كلور وعدد 4 سيارات 2 كابينة وسيارة التوعية و2 ماكينة رش.