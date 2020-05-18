شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرى: ممنوع دخول العاملين والزائرين لمنشات الوزارة بدون الكمامة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدر الدكتور محمد عبد العاطى، وزير الموارد المائية والرى، قرارا بعدم دخول العاملين أو الزائرين مبنى الوزارة أو المنشآت التابعة لها بدون كمامة، فى ضوء الإجراءات التى تتخذها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

كما وجه وزير الموارد المائية والرى باستمرار التنسيق مع المحافظين فى غلق الحدائق والمتنزهات التابعة للوزارة فى القناطر الخيرية وكافة محافظات الجمهورية خلال فترة إجازة عيد الفطر لمنع كافة أشكال الزحام والتكدس ومنعا لانتشار فيروس كورونا المستجد بين المواطنين.

يذكر أن الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء، قد أعلن فى مؤتمر صحفى أمس الأحد، أنه اعتبارا من بعد عيد الفطر المبارك، سيتم فرض حظر التجوال من الثامنة مساء، حتى السادسة صباح اليوم التالى، موضحا أنه سيتم عودة التدريجية للأنشطة المختلفة اعتبارا من منتصف يونيو القادم، موكدا أنه سيتم اعتبارا من النصف الثانى من شهر يونيو سيتم دراسة عودة إقامة بعض الشعائر الدينية في بعض دور العبادة.

Advertisements

ومرض كوفيد-19 هو مرض معد يسببه فيروس كورونا المُكتشف مؤخراً، ولم يكن هناك أى علم بوجود هذا الفيروس وهذا المرض المستجدين قبل تفشيه فى مدينة يوهان الصينية فى الأول من ديسمبر 2019.