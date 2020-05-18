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شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرى: ممنوع دخول العاملين والزائرين لمنشات الوزارة بدون الكمامة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدر الدكتور محمد عبد العاطى، وزير الموارد المائية والرى، قرارا بعدم دخول العاملين أو الزائرين مبنى الوزارة أو المنشآت التابعة لها بدون كمامة، فى ضوء الإجراءات التى تتخذها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.
كما وجه وزير الموارد المائية والرى باستمرار التنسيق مع المحافظين فى غلق الحدائق والمتنزهات التابعة للوزارة فى القناطر الخيرية وكافة محافظات الجمهورية خلال فترة إجازة عيد الفطر لمنع كافة أشكال الزحام والتكدس ومنعا لانتشار فيروس كورونا المستجد بين المواطنين.
يذكر أن الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء، قد أعلن فى مؤتمر صحفى أمس الأحد، أنه اعتبارا من بعد عيد الفطر المبارك، سيتم فرض حظر التجوال من الثامنة مساء، حتى السادسة صباح اليوم التالى، موضحا أنه سيتم عودة التدريجية للأنشطة المختلفة اعتبارا من منتصف يونيو القادم، موكدا أنه سيتم اعتبارا من النصف الثانى من شهر يونيو سيتم دراسة عودة إقامة بعض الشعائر الدينية في بعض دور العبادة.
ومرض كوفيد-19 هو مرض معد يسببه فيروس كورونا المُكتشف مؤخراً، ولم يكن هناك أى علم بوجود هذا الفيروس وهذا المرض المستجدين قبل تفشيه فى مدينة يوهان الصينية فى الأول من ديسمبر 2019.
تتمثل الأعراض الأكثر شيوعاً لمرض كوفيد-19 في الحمى والإرهاق والسعال الجاف. وقد يعاني بعض المرضى من الآلام والأوجاع، أو احتقان الأنف، أو الرشح، أو ألم الحلق، أو الإسهال. وعادة ما تكون هذه الأعراض خفيفة وتبدأ تدريجياً. ويصاب بعض الناس بالعدوى دون أن تظهر عليهم أي أعراض ودون أن يشعروا بالمرض. ويتعافى معظم الأشخاص (نحو 80%) من المرض دون الحاجة إلى علاج خاص. وتشتد حدة المرض لدى شخص واحد تقريباً من كل 6 أشخاص يصابون بعدوى كوفيد-19 حيث يعانون من صعوبة التنفس. وتزداد احتمالات إصابة المسنين والأشخاص المصابين بمشكلات طبية أساسية مثل ارتفاع ضغط الدم أو أمراض القلب أو داء السكري، بأمراض وخيمة. وقد توفى نحو 2% من الأشخاص الذين أُصيبوا بالمرض. وينبغى للأشخاص الذين يعانون من الحمى والسعال وصعوبة التنفس التماس الرعاية الطبية.
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