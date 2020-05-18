شكرا لقرائتكم خبر عن الكنيسة تعلن أسماء الفائزين بمسابقة الدين المسيحى لذوى الاحتياجات الخاصة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلِن المركز الإعلامى للكنيسة القبطية اليوم أسماء الفائزين فى المسابقة الثقافية البحثية لذوى الاحتياجات الخاصة، لمادة التربية الدينية المسيحية التي نظمتها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بالاشتراك مع الكنيسة القبطية الأرثوذكسية. علِن اليوم أسماء الفائزين في المسابقة الثقافية البحثية لمادة التربية الدينية المسيحية التي نظمتها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بالاشتراك مع الكنيسة القبطية الأرثوذكسية.

الأول. إكسان فيهم سليمان. الإسكندرية غرب

الثاني.جورج عماد عدلي الفيوم سنورس

الثالث. نجيب وائل نجيب. القليوبية. كفر شكر

الرابع . مريم ادوارد حزقيال الاسكندرية غرب

الخامس. مريم سامح مهني القليوبية بنها

الأول مكفوفين. مينا كمال فرنسيس. القاهرة. الزيتون

الأول دمج دينا معوض ساويروس . الإسكندرية غرب

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الثاني دمج سوسنة روماني بشرى إبراهيم الإسكندرية وسط

الثالث دمج. كرستينا فتحي شكري بقطر الإسكندرية وسط

واشترك في المسابقة ما يزيد عن 45 ألف طالب وطالبة من أبناء المراحل التعليمية الثلاثة، إلى جانب ذوى القدرات الخاصة والمكفوفين والوافدين.

كان البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية؛ قد أعرب عن تقديره للدور الإيجابي الذي يقوم به الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، ونائبه الدكتور رضا حجازي، في دعم تنمية مادة التربية الدينية لتزويد الطلاب بقدرٍ وافٍ من المعرفة الدينية الصحيحة، والذي يترجمه بوضوح المسابقة البحثية وبنك المعرفة ومشروع تدريب 1000 معلم دين مسيحى.

وقال القس بولس حليم، المتحدث الإعلامى للكنيسة القبطية الأرثوذكسية فى بيان له:" أن الكنيسة ستتولى منح الفائزين بالمراكز الأولى بالمسابقة الجوائز المالية المرصودة لها".

كان قداسة البابا تواضروس الثاني، بالمقر البابوي بالقاهرة الأسبوع الماضي، الدكتور عبد الله حنا رئيس المكتب الفني لتوجيه التربية الدينية المسيحية بوزارة التربية والتعليم.

عرض رئيس المكتب الفني على قداسة البابا نتيجة المسابقة البحثية المسيحية لمراحل التعليم المختلفة والتي شهدت مشاركة 45139 متسابق من مختلف المراحل التعليمية إلى جانب ذوي القدرات الخاصة والمكفوفين والوافدين.

كما تمت مناقشة موضوع تدريب ألف معلم تربية دينية مسيحية والذي تم الانتهاء فيه من تدريب 480 معلما، بالتعاون مع الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، وكذلك موضوع بنك المعرفة للتربية الدينية المسيحية.

وقدم قداسة البابا الشكر للدكتور عبدالله حنا على الجهد المبذول لتطوير مادة التربية الدينية المسيحية وصقل مهارات معلميها وإكساب الطلاب قدرٍ وافٍ من المعرفة.