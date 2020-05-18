شكرا لقرائتكم خبر عن الشيخ بيقولك .. إيه هما الست البيض وسبب تسميتها بهذا الاسم؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حلقة جديدة من حلقات برنامج "الشيخ بيقولك" على ”الخليج 365” يقدمها الشيخ عبد المنعم دويدار إمام وخطيب بوزارة الأوقاف، حيث يتحدث حول الأيام الست من شهر شوال التي تتبع شهر رمضان المبارك وفضلها وسبب تسميتها بالأيام البيض.

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وقال دويدار إنه وإن انقضى رمضان فإن عمل المؤمن لا ينقضى ، والعمل لا ينقضى إلا باليقين أوبالموت ، وذلك كما قال الله سبحانه وتعالى إلى سيدنا رسول الله " واعبد ربك حتى يأتيك اليقين ".

وأضاف كان عمل النبى صلى الله عليه وسلم دينه وسألت أمنا عائشة عن عمل سيدنا رسول الله وعن حاله فقالت كطان عمله دينه وكان النبى يقول أحب العمل إلى الله ادومه وإن قل ، وهذه الأيام الـ 6 من شوال التي حثنا الرسول أن نصومها خير شاهد على ديمة العمل وهذه الأيام تدعوهم أن يواصلوا الصوم بالصوم .

وتابع الشيخ عبد المنعم دويدار :إنه إطلاق اسم الـ 6 البيض على أول أيام من شهر شوال لم تذكر في أي شء ، موضحا أنه لم في سنة النبى الا على الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر وسط كل شهر هجرى ولكن درجوا الناس على أن يقولوا على هذه الأيام بأنهم الـ 6 البيض ، وهذا يعود في اللغة إلى معنى له وجهته مقبولة ، لأن هذه الأيام البيض التي ذكرها الرسول ص يتعلق البياض بلياليها ففي ليال هذه الأيام الثلاث نجد القمر أبيض والنور به كامل وكانت هذه الأيام بيض على أصحابها ، وهذا ينعكس على أنها أيام بيضه على أصحابها بالمغفرة فيها"