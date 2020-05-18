شكرا لقرائتكم خبر عن مع المالكى..الخصام لا يجوز أكثر من 3 أيام وكان سببا فى إخفاء ليلة القدر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - على مدار شهر رمضان المبارك تلتقون والداعية الشيخ أحمد المالكى ، الباحث الشرعى بالأزهر الشريف، وحلقات يومية تدور حول فضل رمضان وأهمية الدعاء وآدابه ، وفضل الذكر ، وهل الذكر منحصر في التسبيح والتحميد فقط ؟، وكيف يستطيع الإنسان أن يصل إلى حلاوة العبادة ، وماذا يفعل من غلبته الهموم؟، هذا بجانب الرد على عدد من الأسئلة المتعلقة برمضان والصيام والوباء المنتشر الآن (فيروس كورونا). قال الشيخ أحمد المالكى الباحث الشرعى بمشيخة الازهر الشريف، ان كثير من الناس للأسف الشديد فى تلك الأزمنة فيها مخاصمة ومقاطعة فالمخاصمة أكثر من ثلاثة أيام لا تجوز شرعاً، فالمخاصمة حرمت المسلمين من ليلة القدر فخرج النبى ليخبر المسلمين بليلة القدر فوجد متخاصمين فرفعت.

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