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جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا تستمر فى الالتزام بالقرارات الاحترازية لمواجهة كورونا وتحدد ضوابط استقبال الأبحاث من الطلاب.

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تلتزم جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا بتنفيذ كافة الإجراءات الاحترازية، بقرارات رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي الهادفة لمنع انتشار فيروس كورونا بين المواطنين. وذلك وفق خطة عمل شاملة وضعتها إدارة الجامعة  تحت رعاية خالد الطوخي رئيس مجلس الأمناء.

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الدكتور محمد العزازي رئيس الجامعة

 صرح بذلك والدكتور محمد العزازي رئيس الجامعة وأضاف أن الجامعة بمجتمعها من أعضاء هيئة التدريس والطلاب والعاملين، تطبق كافة معايير الوقاية الصحية وفقا لتعليمات وزارة الصحة وبالتعاون مع مستشفى الدكتورة سعاد كفافي الجامعى وكشف عن إلتزام جامعة مصر بجميع القرارات التي تصدر عن المجلس الأعلى للجامعات الخاصة برئاسة وزير التعليم العالي، الدكتور خالد عبدالغفار، حيث تم الانتهاء من كافة الاستعدادات اللازمة لاستقبال الأبحاث الخاصة بالطلاب كبديل عن امتحانات نهاية العام.

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الدكتورة ياسمين الماسف أمين عام الجامعة

ومن جانبها قالت الدكتورة ياسمين الماسف أمين عام الجامعة أنه سيتم تلقي أبحاث الطلاب مطلع الشهر المقبل وذلك في إطار الإلتزام بجميع الضوابط والمعايير التي وضعها المجلس الأعلى للجامعات في هذا الشأن وطبقاً للخطة القومية للتصدي لانتشار .

يذكر أن جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا تمتلك مراكز دعم مهمتها تذليل كافة العقبات أمام الطلاب وتسعى إلى الإجابة على جميع استفساراتهم على مدار الساعة، ويؤهلها للقيام بهذه المهمة البنية التحتية التكنولوجية القوية التي تمتلكها الجامعة منذ نشأتها باعتبار جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا نموذجاً يحتذى به في مجال إنجاح وترسيخ تجربة التعليم الإلكتروني حيث تمتلك منصة تعليمية قوية ومتطورة الأمر الذي ساهم في استكمال الدراسة بشكل تفاعلي من خلال بث المحاضرات والتيسير على الطلبة بطريقة مبتكرة وأكثر تفاعلا.

 

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