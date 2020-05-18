شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. رئيس مصر للطيران يكرم فريق عمل أغنية "كتب التاريخ" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

استقبل الطيار رشدى زكريا رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصرللطيران فريق عمل أغنية"كتب التاريخ" والتي أهدتها الشركة الوطنية بالتعاون مع فريق العمل لجميع فئات الشعب المصري التي تقف حائط صد في مواجهة جائحة فيروس كورونا وعلي رأسهم جيش مصر الأبيض من الأطباء والتمريض ورجال القوات المسلحة والشرطة وأبناء مصرللطيران وغيرهم، لما يقدمونه من تضحية وعطاء ودور مشرف للعبور من هذه الأزمة .

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وقام الطيار رشدى زكريا بتكريم المطربة ياسمين على، وفريق عمل الأغنية الملحن محمد مدين والمخرج عمار جلال والموزع الموسيقى أحمد عادل وكلمات محمد حماد ضابط حركة وابن من ابناء الشركه الوطنيه مصر للطيران لما قاموا به من جهد مشكور و تقديم محتوى رفيع المستوى بالتعاون مع مصرللطيران دون الحصول علي مقابل .

وأعربت المطربة ياسمين علي وفريق العمل عن تقديرهم للشركة الوطنية وتاريخها العريق والتي طالما استقبلهم أبنائها بالترحاب علي متن طائراتها خلال رحلات السفر والعودة ويعد مشاركة مصرللطيران هذه الأغنية تعبيرا بسيطا عن دعم هذا الكيان الكبير في الازمة التي يمر بها وتقديرا لكل الأبطال من فئات الشعب الذين يضحون من اجل حماية هذا الوطن وسلامة أبنائه .