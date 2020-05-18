سفير مصر ببغداد يبحث مع وزير التربية العراقى التعاون فى المجالات التعليمية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بحث سفير مصر فى بغداد علاء موسى مع وزير التربية العراقى على حميد مخلف، اوجه التعاون القائم بين البلدين وسبل تعزيزها فى المجالات التعليمية والتربوية، واشاد السفير المصري ببغداد ، خلال اللقاء الذي اوردته الوكالة الوطنية العراقية للانباء /نينا/ اليوم الاثنين- بجهود الوزير العراقية في وضع الحلول المناسبة التى من شأنها الارتقاء بالعملية التربوية نحو اعلى المستويات في ظل الظروف الحالية للبلاد بالاضافة إلى جائحة "كورونا" . من جانبه عرض وزير التربية والتعليم العراقي حميد مخلف - خطط الوزارة التعليمية وبرامجها التطويرية ، وناقش مع سفير مصر عددا من الامور التربوية المشتركة التي يمكن العمل بها في العراق ، مشيداً بعمق العلاقة القائمة بين البلدين .



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