شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على جهود الداخلية فى تنفيذ إزالة التعديات من أملاك الدولة والزراعات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - واصلت أجهزة وزارة الداخلية ، بمعاونة الأجهزة الإدارية بمختلف المحافظات ، تفعيل ضوابط تنفيذ قرارات الإزالة على كافة التعديات الواقعة على الرقعة الزراعية، وأملاك الدولة، ومنافع الرى والصرف ومجرى نهر النيل، والتصدى لمحاولات البعض لاستغلال فترات حظر تحرك المواطنين، وذلك لارتكاب تلك المخالفات، حيث قامت أجهزة الوزارة بتوجيه بشن عدة حملات أمنية مكبرة، وذلك لتأمين تنفيذ قرارات إزالة تلك التعديات.

ونجحت أجهزة الأمن في تأمين تنفيذ قرارات إزالة التعديات على الأراضى الزراعية وأراضى أملاك الدولة بدائرة مركز شرطة (صدفا) بمديرية أمن أسيوط، وتم تأمين تنفيذ قرارات إزالة التعديات على الأراضى الزراعية وأراضى أملاك الدولة بدائرة مركز شرطة (أبوصوير) بمديرية أمن الإسماعيلية، وتم تأمين تنفيذ قرارات إزالة التعديات على الأراضى الزراعية وأراضى أملاك الدولة بدائرة مركز شرطة (الخانكة) بمديرية أمن القليوبية

ونفذت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن بنى سويف تأمين تنفيذ قرارات إزالة التعديات على الأراضى الزراعية وأراضى أملاك الدولة بدائرة مركز شرطة (ناصر)، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة، وتم تحرير المحاضر اللازمة بوقائع الإزالة، وأخطرت النيابة العامة.

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