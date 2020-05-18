شكرا لقرائتكم خبر عن القبس: الكويت تستضيف سائق شاحنة مصرى عالق على حدودها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استضافت دولة الكويت سائق مصرى كان عالقا عالق بين الكويت والسعودية لوجود مشكلة في دخوله إلى الأردن.

وبحسب صحيفة القبس الكويتية، أمر مدير عام المنافذ البرية العميد إياد الحداد باستقبال المصري داخل منفذ السالمي وتقديم الاعاشة الكريمة له لحين إنهاء إجراءات دخوله لمنفذ الرقعي السعودي وإنهاء المشكلة بعد ورود تعليمات من قيادات وزارة الداخلية.

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وكان تداول مقطع فيديو لمصري يعمل سائق شاحنة عالق بين الكويت والسعودية لوجود مشكلة في دخوله إلى الأردن وإغلاق منافذ أخرى يمكن أن يدخل منها إلى مصر وبقائه في الصحراء لأكثر من 63 يوما.

وكان ناشطون عبر منصات التواصل الاجتماعي، لفتوا إلى أن السائق المصري وبعد عدة مناشدات مازال عالقاً وأن الوضع يسوء عليه نظراً لظروفه الصعبة بعد توقف حركة النقل والمسافرين.