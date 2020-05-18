شكرا لقرائتكم خبر عن الرى تسترد 3325 متر مربع تم التعدى عليها فى دمياط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نفذت وزارة الموارد المائية والرى، اليوم الإثنين، 55 قرار إزالة بدائرة الإدارة العامة لرى دمياط على مسطح 3325 متر مربع بالتعاون مع مركز شرطة كفر سعد وكفر البطيخ وفارسكور ودمياط، وذلك فى إطار استراتيجية الوزارة لاسترداد أملاك الدولة والمحافظة عليها من التعدى.

وتواصل الوزارة بكافة أجهزتها بذل المزيد من الجهد وبعزم لا يلين للتصدي الي التعديات على شبكة الترع والمصارف.

وتؤكد الوزارة مضيها قدما في تنفيذ كافة الإزالات وبالتنسيق مع جهات الدولة المختلفة وعلى رأسها وزارة الداخلية متمثلة في شرطة البيئة والمسطحات المائية وأجهزة المحافظات للحفاظ منافع الرى والصرف من التعديات والتصدي لها واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة للحفاظ على نهر النيل وفرعيه وشبكة الترع والمصارف من التعديات والتلويث.

وكان وزير الرى قد كلّف باتخاذ كافة الإجراءات الفورية من خلال التنسيق مع الأجهزة الأمنية حيال مواجهة التعديات على النيل في مهدها وعرض تقرير شهرى بموقف تنفيذ الإزالات بكل جهة والتأكيد على استمرار إزالة التعديات على كل منافع الرى وتحويل المتعدين إلى النيابة العسكرية.