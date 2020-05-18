شكرا لقرائتكم خبر عن سفير مصر يبحث مع وزير الخارجية اللبنانى العلاقات الثنائية بين البلدين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عقد سفير مصر لدى لبنان الدكتور ياسر علوى، لقاء مع وزير الخارجية اللبنانى ناصيف حتى، جرى خلاله البحث فى العلاقات الثنائية بين البلدين.

وتطرقت المناقشات – خلال اللقاء الذى عقد ظهر اليوم بمقر الخارجية اللبنانية – إلى بحث تطورات الأوضاع العامة فى لبنان.



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