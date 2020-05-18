شكرا لقرائتكم خبر عن منظمة السياحة العالمية تختار جزر الكنارى لاختبار أول رحلة آمنة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اختارت منظمة السياحة العالمية جزر الكنارى لاختبار أول رحلة آمنة، بحمل المسافرين ملفًا شخصيًا رقميًا على شكل تطبيق على هواتفهم الذكية، حيث يتم تحميل بياناتهم الطبية من خلال مؤسسة طبية معتمدة من قبل وزارة الصحة الإسبانية.

وقال دكتور سعيد البطوطى المستشار الاقتصادى لمنظمة السياحة العالمية، فى تصريحات اليوم، إن شركة إسبانية تقوم حاليا بتطوير بطاقة صحية رقمية خاصة سوف يحملها الأشخاص تسمى "Hi + Card App" بالتعاون مع منظمة السياحة العالمية UNWTO.

ومع التطبيق والبيانات التى تم تحميلها يمكن للمسافرين أن يبرهنوا على أنهم أشخاص خاليين من الفيروس، ويمكن أيضاً السماح لشركات الطيران زيادة سعة رحلاتها بفضل هذا الملف الرقمى.

وبالتعاون مع منظمة السياحة العالمية، ترغب جزر الكنارى أيضًا فى إنشاء مركز أبحاث مركزى لتطوير واختبار بروتوكولات أمنية جديدة، ولهذه الغاية تقوم مجموعات العمل بتحليل المجالات المختلفة لسلسلة القيمة السياحية.

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وقال مكتب السياحة فى جزر الكنارى إن الهدف على المدى المتوسط هو تنفيذ الاستراتيجيات المشتقة من مؤسسة الأبحاث للضيوف المحليين فى بداية موسم الصيف الحالى.

وأضاف البطوطى أنه من أجل تحقيق تلك الرؤية الطموحة خصصت منظمة السياحة العالمية إدارة للابتكار والتحول الرقمى بالإضافة إلى فريق للاتصال والبحوث، ووفقًا لنتائج مجموعات العمل تلك تأمل فى الحصول على توصيات محددة للعمل من أجل تعميمها على الوجهات السياحية الأخرى.

وتخطط جزر الكنارى إلى التركيز على السياحة المحلية خلال موسم الصيف الحالى واستقبال السياح الدوليين مرة أخرى اعتباراً من الخريف والعودة إلى طاقتهم الكاملة فى فصل الشتاء.

وجزر الكنارى هى أرخبيل من 7 جزر التى تقع فى المحيط الأطلسى غرب السواحل المغربية، ولها شهرة سياحية عالمية، حيث تعد من أشهر الشواطئ السياحية وتجذب ملايين السياح سنويا.