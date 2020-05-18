شرطة التموين تضبط 1000 قضية متنوعة في يوم واحد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:
واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجاري.
أسفرت تلك الحملات عن ضبط 1008 قضية تموينية متنوعة "خلال 24 ساعة"، أبرزها ضبط المدير المسئول عن شركة لتجهيز الوجبات بمحافظة القاهرة، لحيازته (6,164 طن سلع غذائية) بدون بيانات ومجهولة المصدر وغير صالحة للاستهلاك الآدمي لانتهاء تاريخ صلاحيتها المدون عليها تمهيداً لطهيها وتقديمها كوجبات جاهزة مدخلاً الغش والتدليس على جمهور المستهلكين .
كما ضبطت الحملات، المدير المسئول عن مصنع للصناعات الغذائية بمحافظة الجيزة، لحيازته (21,760 طن سلع غذائية) بدون بيانات تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق مدخلاً الغش والتدليس على جمهور المستهلكين .
تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
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