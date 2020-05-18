وزير الداخلية لمساعديه: لا تهاون في تطبيق قرارات الحظر خلال عيد الفطر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي وعلاء عمران:

التقى اللواء محمود توفيق وزير الداخلية عبر تقنية "الفيديو كونفرانس" مع القيادات الأمنية بمديريات الأمن على مستوى الجمهورية، لبحث محاور خطط تأمين المواطنين وإجراءات تطبيق قرار حظر تحرك المواطنين.

ووجه وزير الداخلية بضرورة مراعاة البعد الإنساني لدى التعامل مع المواطنين أثناء فترات الحظر، وتقديم كافة أوجه المساعدة الممكنة، ولا سيما للمواقف الطارئة التي قد يتعرض لها المواطنون.

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كما وجه اللواء محمود توفيق باتخاذ كافة الإجراءات التي من شأنها تطبيق قرار الحظر بمنتهى الدقة واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين حرصاً على سلامة المواطنين، واستمرار إجراءات منع تجمعات المواطنين حفاظاً على الصحة العامة، مشدداً على أهمية التواجد الأمني الميداني الفعال والمظهر الانضباطي للقوات لفرض مظلة أمنية محكمة لتأمين المواطنين وممتلكاتهم أثناء فترات الحظر.

وشدد وزير الداخلية على اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتنفيذ القرارات الصادرة من الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بشأن التدابير الاحترازية خلال فترة عيد الفطر المبارك.

ووجه بتكثيف الانتشار الأمني بالشوارع والميادين ومتابعة غلق الشواطئ والحدائق العامة والمتنزهات والمراسي النيلية ومنع ارتيادها من قبل المواطنين، ومتابعة غلق المحال التجارية والمولات والمطاعم ومناطق تقديم الخدمات الترفيهية مؤكداً أنه من منطلق مسئوليتنا جميعاً تجاه وطننا وحفاظاً على صحة المواطنين فإن متابعة تطبيق تلك القرارات يجب أن تتم بمنتهى الجدية والالتزام دون تهاون واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.