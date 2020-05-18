في 24 ساعة.. ضبط 4466 مخالفة مرورية متنوعة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث: واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدي السيارات وضبط المخالفين منهم. أسفرت جهود الحملات، خلال 24 ساعة، عن ضبط 4466 مخالفة مرورية متنوعة، من بينها 1078 مخالفة تجاوز السرعة المقررة و 111 مخالفات السير بدون تراخيص " قيادة وتسيير ". تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها لضبط المخالفات المرورية.

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