ضبطت الأجهزة الأمنية متهما بسرقة مسكن بالإكراه في النهضة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي وعلاء عمران:
تبلغ للمقدم محمد السيسي، رئيس مباحث قسم شرطة السلام ثان، من أحد الأشخاص بالمعاش مقيم بدائرة القسم بأنه حال تواجده بمسكنه تناهى لسمعه صوت طرق على باب الشقة، ولدى فتحه الباب فوجئ بشخصين أدلى بأوصافهما التقريبية هدداه بأسلحة نارية كانت بحوزتهما واستوليا على شاشة LCD، جهاز ريسيفر، مبلغ مالي 600 جنيه كرها ًعنه تحت تهديد الأسلحة النارية ولاذا بالفرار.
وبإخطار اللواء نبيل سليم، مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، أمر بتشكيل فريق بحث برئاسة اللواء محمد يوسف، مدير المباحث الجنائية، للقبض على المتهمين.
وبإجراء التحريات تحت إشراف العميد حازم الدربي، رئيس مباحث قطاع الشرق، وجمع المعلومات أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة عاطلان لهما معلومات مسجلة وعقب تقنين الإجراءات تمكن الرواد إسلام عبد الباقي وحسام مدبولي ومحمود عماد، ضباط مباحث القسم، من ضبطهما وبحوزتهما فرد خرطوش، طبنجة صوت و5 طلقات صوت المستخدمان في ارتكاب الواقعة.
وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة باستخدام الأسلحة النارية المضبوطة بحوزتهما وتم بإرشادهما ضبط كافة المسروقات المستولى عليها بمسكن أحد المتهمان، وباستدعاء المجنى عليه تعرف على المتهمان والمضبوطات وإتهمهما بسرقته بالإكراه.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
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