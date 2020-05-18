عامل يقتل مسنه لسرقة قرطها الذهبي في المنوفية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي وعلاء عمران:

كشف قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية، غموض العثور على جثة مسنه، وتبين بأن عامل كاوتش وراء ارتكاب الواقعة لسرقة قرطها الذهبي بالمنوفية، وأمكن ضبطه.

تلقى قسم شرطة منوف اخطارا من إحدى المستشفيات باستقبالها "مسنة"، "مصابة بجرح قطعي بالأذن اليسرى وسحجات بالجسم" وتوفيت عقب وصولها وما قرره نجلها مقيم بدائرة القسم بعثوره على والدته ملقاه بأرضية غرفة النوم وملفوف حول عنقها "إيشارب" فقام بنقلها للمستشفى إلا أنها توفيت عقب وصولها وتبين عدم وجود قرطها الذهبي .

وتوصلت تحريات فريق البحث المشكل برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة إدارة

Advertisements

البحث الجنائي بمديرية أمن المنوفية إلى أن وراء ارتكاب الواقعة (عامل كاوتش له معلومات مسجلة، ومقيم بدائرة القسم) والذي يرتبط بصلة قرابة بالمجني عليها.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وأمكن ضبطه وبمواجهته بما توصلت إليه التحريات اعترف بارتكابه الواقعة لعلمه باحتفاظ المجني عليها بمبالغ مالية وإقامتها بمفردها فعقد العزم على قتلها وسرقتها.

وفى سبيل تنفيذ مخططه توجه بتاريخ الواقعة لشقة المجنى عليها وقام بالتعدي عليها بالضرب وخنقها باستخدام إيشارب واستولى على قرطها الذهبي وهرب، كما أضاف ببيعه القرط الذهبي لكلاً من خالة زوجته وزوجها، مقيمان بدائرة القسم وأمكن ضبطهما وتم بإرشادهما ضبط القرط الذهبي الخاص بالمجنى عليها.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وباشرت النيابة العامة التحقيقات.