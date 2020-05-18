سقوط عصابة نشل السيدات في الموسكي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي وعلاء عمران:

ضبطت الأجهزة الأمنية سيدتين بتهمة نشل إحدى السيدات في الموسكي.

بدأت تفاصيل الواقعة أثناء مرور المقدم أحمد قدري، رئيس مباحث قسم شرطة الموسكي، والرائد محمد يحيي، معاون المباحث، لتفقد الحالة الأمنية بدائرة القسم تناهى إلى سمعهم صوت استغاثة من إحدى السيدات.

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باستبيان الأمر تم التقابل مع ربة منزل وقررت بأنها حال سيرها بشارع الموسكي بدائرة القسم فوجئت بقيام سيدتان مجهولتان أدلت بأوصافهما التقريبية بمغافلتها وسرقة حافظة نقودها وبداخلها مبلغ مالي وبطاقة الرقم القومي بأسلوب "النشل" ولاذتا بالفرار.

بتتبع خط سير هروب المتهمتان أمكن ضبطهما وبحوزتهما حقيبة بداخلها مبلغ مالي وبطاقة رقم قومي الخاصين بالمجني عليها 2 حقيبة أخرى بداخلهما مبالغ مالية ومشغولات ذهبية "مقلدة". وبمواجهتهما أمام اللواء نبيل سليم، مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، والعميد محمد شرقاوي، رئيس مباحث قطاع الشرق، اعترفتا بارتكاب الواقعة وقيامهما بتكوين تشكيلاً عصابياً تخصص نشاطه الإجرامي في سرقة متعلقات السيدات بأسلوب "النشل" وأن باقي المضبوطات حيازتهما من متحصلات وقائع سرقة أخرى بذات الأسلوب، وباستدعاء المجني عليهن تعرفن على المضبوطات وإتهموهن بالسرقة.

تم تحرير المحضر اللازم، وأحاله اللواء باسم الشعراوي، مدير قطاع الغرب، إلى النيابة العامة.