الأمن العام يحرر موظف اختطفه 3 أشخاص طلبوا فدية مليون جنيه لإطلاق سراحه في الجيزة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي وعلاء عمران:

حرر قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية موظف اختطفه 3 اشخاص وطلبوا فدية مليون جنيه مقابل لإطلاق سراحه في الجيزة.

كان قسم شرطة ثان أكتوبر تلقى بلاغا من مقاول وسائق باختطاف نجل شقيق المقاول (موظف مُقيم بدائرة قسم شرطة أول أكتوبر ) حال انتظاره داخل سيارة السائق بدائرة القسم ، وأفاد السائق بأنه بتاريخ الواقعة تقابل مع المختطف وتوجها للمنطقة المُشار إليها لتحصيل مبلغ مالي "جمعية" ولدى وصولهما قام بتركه داخل السيارة وعقب عودته اكتشف اختفائه والسيارة ، وفى وقت لاحق تلقى اتصال هاتفي من هاتف محمول طلب خلاله مجهول مبلغ مليون جنيه مقابل إطلاق سراح المختطف، وفى وقت لاحق عُثر على السيارة بإحدى المناطق بدائرة القسم .

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وتم تشكل فريق بحث برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة الإدارة العامة لمباحث الجيزة توصلت جهوده إلى أن وراء ارتكاب الواقعة ثلاثة أشخاص (السائق المُبلغ، وسائق أخر وخفير خصوصي) .

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم بمأمورية أسفرت عن ضبطهم وأمكن تحرير المختطف من مكان احتجازه بمحل عمل المتهم الثالث بدائرة قسم شرطة أول أكتوبر وتبين أنه مصاب بكدمة بالوجه.

بمواجهة المتهمين بما توصلت إليه التحريات اعترفوا بارتكابهم الواقعة وقرر المتهم الأول أنه نظراً لارتباطه بصلة قرابة بعائلة المجني عليه وعلمه بثرائهم فعقد العزم على خطفه ومساومتهم على دفع مبلغ الفدية، وفى سبيل تنفيذ مخططه استعان بالمتهمان الثاني والثالث لارتكاب الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.