شرطة الكهرباء: ضبط 11 ألف قضية سرقة تيار في يوم واحد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث: شنت الإدارة العامة لشرطة الكهرباء، حملة أمنية لإحكام السيطرة الأمنية، ومواجهة كافة أشكال الجريمة بشتى صورها، ومكافحة كافة الأنشطة الإجرامية. أسفرت جهود الإدارة، خلال 24 ساعة، عن ضبط 11 ألف و378 قضية سرقة تيار كهربائي، ومخالفات شروط التعاقد. كما تمكنت الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات، من ضبط (313) قضية مخالفات قانون البيئة (حماية الثروة السمكية، حماية البيئة والمحميات الطبيعية). تم اتخاذ الإجراءات اللازمة، وجارِ مواصلة الحملات المكبرة على مستوى الجمهورية.

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