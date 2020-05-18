ضبط 962 قضية ظواهر سلبية داخل القطارات والمترو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:

كثفت الإدارات العامة التابعة لقطاع الأمن الاقتصادي بوزارة الداخلية، الحملات الأمنية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال الفترة الأخيرة في مجال أعمال تلك الإدارات، لتحقيق الأمن ومواجهة كافة أشكال الخروج عن القانون.

أسفرت جهود الحملات، خلال 24 ساعة، عن ضبط 962 قضية متنوعة في مجال مكافحة الجرائم والظواهر الاجتماعية السلبية التي تؤثر على مرفق مترو الأنفاق، أو محطات السكك الحديدية، وداخل القطارات.

وتمكنت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة من ضبط 1241 قضية تموينية متنوعة (غش غذائي، لحوم ومصنعاتها، أسماك، دقيق وأقماح، ثروة حيوانية، مواد بترولية).

تم اتخاذ الإجراءات اللازمة.