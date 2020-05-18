محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:
أثار الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، خلال الجلسة العامة للبرلمان، اليوم الإثنين، أزمة الإفطار الجماعي الذي أقامه النائب محمد سليم، في وسط البلد أمس، قائلًا: "كفاية جبت لنا الكلام".
وقال رئيس البرلمان: محمد سليم مشكلته مايعرفش يتغدى أو يتعشى لوحده، موجهًا كلامه إلى النائب: ماينفعش انت راجل نائب دلوقتي، نحن يجب أن نعطي القدوة والمثل، ونحن أول ناس ندافع عن تطبيق القانون والدستور.
وتابع رئيس البرلمان بأن أبشع أنواع المخالفات في حال ارتكبها المشرع والمنفذ، مشددًا على الجميع أن يلتزم بالقانون، معقبًا: الراجل اعترف بالخطأ والاعتراف بالحق فضيلة.
كان النائب محمد سليم، أقام مائدة إفطار، أمس الأحد، لعدد من النواب أمام العقار الخاص به بمنطقة وسط البلد.
كانت هذه تفاصيل خبر كفاية جبت لنا الكلام.. عبد العال منتقدًا إقامة مائدة لإفطار النواب بوسط البلد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.