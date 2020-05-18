مايصحش كده فيه حملات إعلامية تنتظر ذلك.. عبد العال منتقدًا تزاحم النواب حول الوزراء

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

جدَّد الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، انتقاده للنواب خلال الجلسة العامة، اليوم الإثنين؛ بسبب التفافهم وتزاحمهم حول الوزراء المشاركين في الجلسة.

وقال عبد العال للنواب: هناك حملات إعلامية موجهة تنتظر أي خطأ وتنتقده بشكل معين وتشتغل عليه.. ماينفعش موقف زي ده، ثلاثة أو أربعة نواب يتكلمون مع الوزير خلال الجلسة!

وتابع رئيس البرلمان: لازم ندرك ونتخطى هذه الأزمة، مايصحش كده ألف مرة أمام الوزراء.

كانت الجلسة العامة قد شهدت اليوم تنبيه الدكتور علي عبد العال على النواب بعدم الالتفاف حول الوزراء، تجنبًا للإصابة بفيروس كورونا.