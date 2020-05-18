تطبيق عقوبات التجمعات.. ضوابط بث تكبيرات عيد الفطر بالمساجد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود مصطفى:

قال الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، إنه سيتم بث صلاة عيد الفطر المبارك من مسجد السيدة نفيسة، بحضور 20 مصليا من العاملين بالوزارة، بضوابط التباعد الاجتماعي والإجراءات الاحترازية.

وأضاف وزير الأوقاف، أنه سيتم إذاعة تكبيرات عيد الفطر المبارك عبر مكبرات الصوت بالمساجد، مع استمرار غلقها ودون وجود أي تجمعات، تجنباً للإصابة بفيروس كورونا.

في الوقت نفسه أكدت غرفة عمليات وزارة الأوقاف، أنه سيتم بث تكبيرات العيد عبر مكبرات الصوت بالمساجد، مع التشديد على عدم السماح بتواجد مواطنين بداخلها، واستمرار تعليق صلاة الجمع والجماعات.

وأوضحت غرفة العمليات في تصريحات لمصراوي، الاثنين، أن المساجد التي كانت تقام بها صلاة الجمعة، هي التي ستقوم بتشغيل تكبيرات العيد بالضوابط التالية:

1 - أن يكون المسجد من المساجد التي تؤدى فيها صلاة الجمعة.

2 - أن تكون صوتيات المسجد مهيأة لتشغيل تكبيرات العيد، والالتزام بما تبثه إذاعة القرآن الكريم.

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3- تواجد إمام المسجد والعمال وعدم وجود أي شخص آخر داخل المسجد أثناء صلاة العيد.

4 - غلق المسجد غلقا تاما أثناء صلاة العيد.

5 - متابعة المفتشين بكل منطقة لما يتم بثه عبر المساجد، وتدوين أي مخالفات تحدث.

6- تطبيق العقوبات التي أقرها رئيس مجلس الوزراء بشأن التجمعات حال حدوث أي تجمع أمام أو داخل المسجد.

وأكدت وزارة الأوقاف، على بيان هيئة كبار العلماء بجواز صلاة سنة عيد الفطر بالمنازل بدون خطبة، كصلاة أي ركعتين، مع التكبير في الركعة الأولى سبع تكبيرات غير تكبيرة الإحرام بالصلاة، و في الركعة الثانية خمس تكبيرات غير تكبيرة القيام من الركعة الأولى، وحثنا على ذلك، فمن أدى الميسور من العبادة أكرمه الله بكامل الأجر ما دام العذر قد حبسه عن الكمال فيها.

وأعلنت هيئة كبار العلماء، أن صلاة العيد كصلاة الضحى تؤدى بعد شروق الشمس ب20 دقيقة، وتمتد إلى فترة ما قبل صلاة الظهر.